FPT giành Giải Vàng Stevie Award - Khẳng định vị thế Nhà tuyển dụng xuất sắc

FPT cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất giành được giải Vàng cho hạng mục này tính từ năm 2020, thể hiện mạnh mẽ vị thế và năng lực của đơn vị.

Đây là giải thưởng uy tín do hội đồng giám khảo quốc tế bình chọn, nhằm tôn vinh những tổ chức xây dựng môi trường làm việc xuất sắc, nuôi dưỡng nhân tài và tạo ra giá trị bền vững cho người lao động. Vượt qua nhiều đối thủ tầm cỡ, thành tích này không chỉ là một cột mốc đáng tự hào của FPT, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp Việt trên bản đồ nhân sự toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh Giải Vàng Stevie Award for Great Employer tại hạng mục Nhà tuyển dụng của năm - Mảng Viễn thông từ năm 2020 đến nay.

Bà Phùng Thu Trang, Giám đốc Nhân sự FPT Telecom, Tập đoàn FPT, chia sẻ: "Giải Vàng Stevie Awards 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình FPT kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, hiện đại và bền vững. Thành tích này không chỉ khẳng định uy tín và vị thế của FPT trong lĩnh vực thu hút và đào tạo nguồn nhân lực cao cho mảng viễn thông, mà còn là động lực mạnh mẽ để FPT tiếp tục kiến tạo một môi trường làm việc kiểu mẫu, truyền cảm hứng để thế hệ nhân sự tương lai không ngừng vươn xa".

Kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nơi mỗi cá nhân đều được lắng nghe

Thành công này đến từ triết lý "con người là trung tâm" mà FPT kiên định theo đuổi. Đơn vị viễn thông thuộc Tập đoàn FPT với gần 17.000 cán bộ nhân viên có mặt trên khắp các tỉnh thành cả nước, doanh nghiệp đã kiến tạo nên môi trường làm việc dân chủ, cởi mở nhưng vẫn duy trì tính kỷ luật cao với hệ thống KPI rõ ràng, giúp mỗi cá nhân vừa được phát huy năng lực, sáng tạo, vừa rèn luyện tinh thần trách nhiệm.

FPT đã triển khai hàng loạt các chương trình phúc lợi linh hoạt như Sale gắn kết, hỗ trợ mua nhà, tậu xe, bên cạnh đó là chính sách lương khoán - minh bạch, gắn liền với hiệu quả công việc, tạo động lực mạnh mẽ để nhân viên nỗ lực từng ngày, từng giờ, hoàn thành các mục tiêu OKR.

Cùng với hàng loạt các chương trình sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kiến tạo môi trường hạnh phúc Happy Workplace, FPT đã đem đến cho cán bộ nhân viên đời sống tinh thần phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng nâng cao sức khỏe.

Những nỗ lực này được kiểm chứng qua kết quả khảo sát Great Place to Work® 2023: 91% nhân viên đánh giá FPT là nơi tuyệt vời để làm việc, 92% mong muốn gắn bó lâu dài và 94% cảm thấy tự hào khi là một phần của FPT. Những con số này đều vượt xa chuẩn khảo sát toàn cầu, khẳng định FPT không chỉ là một nơi làm việc lý tưởng mà còn là một tổ chức bền vững.

Thu hút nhân tài, chuyển đổi số trong đào tạo và làm việc

Là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT không chỉ ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, dịch vụ mà còn tiên phong đưa chuyển đổi số vào chính hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự. Thông qua các nền tảng E-Learning do FPT tự phát triển như FoxSkill, AI Mentor, Chang AI và AI Knowledge Explore, mỗi nhân viên có thể thiết kế lộ trình học được cá nhân hóa theo nhu cầu, thế mạnh của riêng mình.

Trong thời gian tới, FPT sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động thu hút nhân tài với chiến lược nhân sự "Better Everyday", tập trung tìm kiếm những nhà quản lý xuất sắc, các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ AI, Big Data.. đồng thời đẩy mạnh các chương trình huấn luyện chuyên sâu, mở rộng cơ hội trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào đào tạo. Song song với đó, chính sách đãi ngộ toàn diện sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư và có nhiều sáng tạo , gắn kết chặt chẽ với lộ trình phát triển cá nhân, nhằm tạo ra môi trường làm việc nơi mọi người đều có cơ hội tiến xa.

Giải Vàng Stevie Awards không chỉ là cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của FPT, mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn chiến lược lấy "con người là trung tâm" xuyên suốt hành trình phát triển của đơn vị. Đây là sự tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng mà FPT đã đạt được trong những năm qua như: "Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Viễn thông" và Top 2 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất của khối doanh nghiệp lớn" trong 2 năm liên tục từ 2023 đến 2024 do Career Việt thực hiện, "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" từ năm 2019 đến 2024 do Anphabe tổ chức.

