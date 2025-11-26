FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người nộp thuế

Theo thỏa thuận, Thuế TP.HCM và Tập đoàn FPT sẽ phối hợp triển khai giải pháp công nghệ hỗ trợ người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan thuế. Giai đoạn 2025 - 2026 được xác định là thời điểm trọng tâm của hợp tác với ba nhóm hoạt động chính: FPT triển khai các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, dữ liệu và AI cho đội ngũ cán bộ thuế; xây dựng các nhân sự AI (AI Agents) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế; ứng dụng AI trong nghiệp vụ nội bộ để tối ưu hóa công tác quản lý thuế.

Được phát triển trên nền tảng FPT.AI, các AI Agents của Thuế TP.HCM sẽ được cung cấp thông tin chuẩn xác dựa trên hệ thống văn bản pháp lý, hướng dẫn cập nhật nhất của ngành thuế. Từ đó, các Agents sẽ nhanh chóng đưa ra hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế khi cần tra cứu thủ tục, sử dụng ứng dụng eTax Mobile và giải đáp thắc mắc một cách nhất quán, chuẩn xác.

Ông Nguyễn Thế Phương - Phó tổng giám đốc FPT (bên trái) và ông Đoàn Minh Dũng (bên phải) - Trưởng Thuế TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác ẢNH: FPT

AI Agents được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho hơn 361.879 hộ kinh doanh tại TP.HCM khi quy định chuyển đổi hình thức thuế khoán sang kê khai được áp dụng từ đầu năm 2026. Người dân, hộ kinh doanh sẽ tiếp cận thông tin, quy trình, biểu mẫu dễ dàng, qua đó rút ngắn thời gian tìm hiểu, hạn chế việc phải đến trực tiếp cơ quan thuế hoặc chờ tổng đài. Đối với vận hành nội bộ Thuế TP.HCM, các giải pháp ứng dụng AI sẽ hỗ trợ phân tích rủi ro, phát hiện dấu hiệu gian lận, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, dự báo số thuế phải nộp và hỗ trợ cán bộ trong quá trình ra quyết định... Sau lễ ký kết, Thuế TP.HCM và Tập đoàn FPT sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng giai đoạn, lựa chọn các quy trình ưu tiên để thí điểm, đánh giá định kỳ và mở rộng phạm vi ứng dụng trên cơ sở hiệu quả thực tế.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM cho biết: "Cơ quan Thuế TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện hoạt động để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, không ngừng cải tiến cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần xây dựng mô hình vận hành thông minh, đáp ứng yêu cầu quản lý trong kỷ nguyên số và phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM". Ông Nguyễn Thế Phương - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: "Với hơn 30 năm đồng hành cùng Bộ Tài chính và ngành thuế, FPT sẵn sàng đồng hành cùng Thuế TP.HCM hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng yếu của thành phố, hướng tới xây dựng nền tài chính công ngày một hiện đại, quản lý thông minh và ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu".