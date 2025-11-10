Người có lương 20 triệu- 30 triệu đồng sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Chính sách này có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2026.

Như vậy, người làm công ăn lương từ năm 2026 sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân ít hơn so với hiện nay. Ví dụ, bản thân người nộp thuế sẽ được khấu trừ một số khoản chi như sau: giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng/tháng, trừ 10,5% bảo hiểm bắt buộc và một số khoản chi khác như tiền ăn trưa, phụ cấp, đóng góp từ thiện, quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có)... Nếu cá nhân có thu nhập 15 triệu đồng/tháng thì ước tính tổng khoản giảm trừ là 17,075 triệu đồng. Do vậy, cá nhân này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Người làm công ăn lương sẽ đóng thuế thu nhập ít hơn từ năm 2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trường hợp cá nhân có thu nhập 20 triệu đồng/tháng thì tổng khoản giảm trừ là 17,6 triệu đồng (gồm 15,5 triệu đồng + 10,5% bảo hiểm là 2,1 triệu đồng). Phần thu nhập còn lại phải nộp thuế là 2,4 triệu đồng thuộc bậc 1 có thuế suất 5%, tương ứng số tiền thuế 120.000 đồng. Nếu cá nhân này có một người phụ thuộc thì tổng cộng các khoản giảm trừ lên 23,8 triệu đồng (gồm khấu trừ cho bản thân 17,6 triệu đồng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng). Như vậy, cá nhân này cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Khi người làm công ăn lương có thu nhập 30 triệu đồng/tháng thì được giảm trừ các chi phí cho bản thân là 18,65 triệu đồng (gồm 15,5 triệu đồng giảm trừ gia cảnh + 3,15 triệu đồng tiền bảo hiểm bắt buộc). Thu nhập tính thuế còn lại 11,35 triệu đồng sẽ rơi vào bậc 3 với thuế suất 15%, tương ứng số thuế phải nộp 952.500 đồng. Nếu có 1 người phụ thuộc thì tổng mức giảm trừ gia cảnh sẽ lên đến 24,85 triệu đồng và chỉ còn lại thu nhập 5,15 triệu đồng chịu thuế thu nhập cá nhân, tương ứng số tiền 265.000 đồng. Giả sử cá nhân này có 2 người phụ thuộc thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì tổng mức giảm trừ gia cảnh lên đến 31,05 triệu đồng.

Cách tính cũng tương tự khi người có thu nhập lên 40 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì tổng cộng các khoản được giảm trừ là 25,9 triệu đồng; thu nhập tính thuế còn 14,1 triệu đồng và số thuế phải nộp tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần (lên bậc 3) là 1,365 triệu đồng... Như vậy, nếu cá nhân có người phụ thuộc càng nhiều thì sẽ được khấu trừ gia cảnh càng nhiều và số thuế phải nộp sẽ ít đi.