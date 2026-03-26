Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

FPT nâng cấp 'nhà máy AI' bằng GPU tiên tiến của Nvidia

Khương Nha
26/03/2026 16:58 GMT+7

Tập đoàn FPT công bố triển khai hạ tầng AI mới tại AI Factory (nhà máy AI), sử dụng hệ thống Nvidia HGX B300 - dòng GPU tân tiến dành cho các trung tâm AI quy mô lớn.

Theo FPT, hạ tầng tính toán mới được thiết kế để phục vụ các bài toán về AI suy luận (reasoning) và AI tự vận hành (agentic AI) - những mô hình có khả năng ra quyết định và hành động thay vì chỉ xử lý dữ liệu.

Việc bổ sung HGX B300 của Nvidia nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý các bài toán AI ngày càng phức tạp, đặc biệt ở giai đoạn suy luận - vốn đòi hỏi năng lực tính toán cao hơn nhiều so với huấn luyện.

Hệ thống bo mạch chủ HGX B300 gồm 8 GPU NVIDIA Blackwell Ultra SXM thế hệ mới với bộ nhớ HBM3e 2.3 TB. Hệ thống được trang bị các công nghệ hiện đại bậc nhất như: kết nối NVLink 5.0 băng thông 1,8 TB/giây; NVSwitch băng thông 14,4 TB/giây; kết nối mạng 800 GB/giây. Những máy chủ này sẽ có hiệu suất cao để xây dựng trung tâm dữ liệu chuyên huấn luyện mô hình AI khổng lồ, suy luận AI quy mô lớn, điện toán hiệu năng cao hay làm máy chủ trong hệ thống hạ tầng AI cloud như AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud...

FPT AI Factory trang bị thêm GPU HGX B300 của Nvidia để tăng tốc ứng dụng AI quy mô lớn

FPT cho biết, với hạ tầng mới "nhà máy AI" không chỉ là nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo toàn diện mà còn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các thị trường như Nhật Bản và Đông Nam Á. Đây cũng là một phần trong định hướng xây dựng năng lực AI riêng cho khu vực.

Khác với mô hình máy chủ truyền thống, FPT cung cấp hạ tầng này dưới dạng GPU Cloud, cho phép các doanh nghiệp và nhà phát triển AI gia tăng hiệu năng trong quá trình huấn luyện và suy luận mô hình, từ đó triển khai và linh hoạt mở rộng các ứng dụng AI quy mô lớn trong thời gian ngắn với mức chi phí vận hành tối ưu. Hiện FPT AI Factory đang cung cấp 43 dịch vụ AI Cloud, phục vụ hơn 18.000 người dùng toàn cầu trong các lĩnh vực như tài chính, y tế và công nghệ. Hệ thống này đang vận hành trên nền tảng NVIDIA HGX H100 và HGX H200 tại Việt Nam và Nhật Bản.

Tập đoàn FPT đang đẩy mạnh đầu tư vào 5 công nghệ chiến lược gồm; Quantum AI, Cyber Security, UAV, Data và Công nghệ đường sắt. AI được xác định là hướng đầu tư trọng tâm, với việc tích hợp vào các sản phẩm và đồng thời đầu tư vào nhân lực, nghiên cứu và hạ tầng. 

FPT thay giám đốc công nghệ, đẩy mạnh chiến lược công nghệ lõi

Từ ngày 1.3, ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo (AI) của FPT Software, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công nghệ (CTO), Tập đoàn FPT.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận