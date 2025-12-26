FPT Shop đạt bước tiến mới trong lắp ráp máy tính cá nhân

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, FPT Shop, hệ thống bán lẻ công nghệ thuộc Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) tiếp tục chú trọng vào hệ thống vận hành và năng lực lắp ráp. Mới đây, hoạt động lắp ráp máy tính cá nhân PC E-Power tại kho tổng Long An của FPT Retail đã chính thức đạt chứng nhận ISO 9001:2015, đưa FPT Shop trở thành chuỗi bán lẻ công nghệ đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ này trong lĩnh vực PC lắp ráp, qua đó khẳng định quy trình quản lý chất lượng được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

FPT Shop đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp máy tính cá nhân PC E-Power. ẢNH: NVCC

Máy tính cá nhân (PC) hiện được sử dụng rộng rãi trong học tập, làm việc và nhiều hoạt động khác của các đơn vị, tổ chức tại Việt Nam. Cùng với các yếu tố về cấu hình và chi phí, những khía cạnh liên quan đến trải nghiệm sử dụng, độ ổn định của hệ thống và an toàn trong quá trình vận hành cũng ngày càng được người dùng quan tâm. Việc tuân thủ đồng thời các quy chuẩn và tiêu chuẩn này góp phần đảm bảo sản phẩm không chỉ ổn định trong quá trình sử dụng mà còn an toàn, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước.

Từ nay đến tháng 6.2026, FPT Shop sẽ trao tặng 6 bộ PC E-Power cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, hỗ trợ học tập và phát triển kỹ năng số cho thế hệ trẻ. Hoạt động này thể hiện định hướng của FPT Shop trong việc gắn kết giữa việc phát triển sản phẩm công nghệ với các giá trị tích cực dành cho cộng đồng.