FPT Shop khởi động chiến dịch 'X2 sức mạnh' giảm giá loạt laptop gaming và AI

Thành Luân
16/10/2025 15:00 GMT+7

Nhằm mang đến nhiều lựa chọn trong mùa cuối năm, FPT Shop triển khai chiến dịch "X2 sức mạnh - Gaming đỉnh, AI chất", giới thiệu loạt laptop Gaming và AI thế hệ mới cùng nhiều ưu đãi giảm giá.

Theo đó, từ nay đến ngày 31.10.2025, khách hàng chọn mua laptop tại FPT Shop sẽ được giảm đến 10% (tối đa 8 triệu đồng). Ngoài ra, người dùng còn được tặng thêm 1 năm bảo hành, nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm để yên tâm sử dụng trong thời gian dài.

Khách hàng chọn mua laptop tại FPT Shop trong mùa cuối năm

Đặc biệt, khi mua laptop gaming, khách hàng sẽ được tặng “SIM FPT bao nét 3T” miễn cước 3 tháng đầu, kèm data 6 GB/ngày, 100 phút thoại nội mạng và voucher 50.000 đồng nạp thẻ game. Đối với khách hàng chọn mua laptop AI sẽ nhận “SIM FPT FVIP 150 3T” với ưu đãi miễn cước 3 tháng đầu, data 5 GB/ngày, truy cập không giới hạn YouTube, Facebook, TikTok, cùng 500 phút nội mạng, 200 phút ngoại mạng và miễn phí trải nghiệm trợ lý ảo cuộc gọi thông minh FAI, mang đến khả năng kết nối mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.

Ngoài ra, từ ngày 1.11 đến 31.12.2025, FPT Shop tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi giảm 5% (tối đa 5 triệu đồng) cho khách hàng mua laptop, đi kèm chính sách trả góp 0% lãi suất và trả trước 0 đồng. Chương trình mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu laptop hiệu năng cao dễ dàng hơn trong dịp mua sắm cuối năm.

FPT Shop mang đến danh mục sản phẩm đa dạng từ các thương hiệu uy tín

Nổi bật trong chương trình là loạt laptop gaming hiệu năng cao với mức giảm hấp dẫn, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị phục vụ học tập và giải trí. Đơn cử như: HP Gaming Victus 15-fa2732TX i5-13420H, nay chỉ còn 22,69 triệu đồng (giá niêm yết 26,09 triệu đồng); Asus Vivobook Gaming K3605VC-RP431W i5-13420H, giảm còn 17,99 triệu đồng (giá niêm yết 22,09 triệu đồng); và Acer Gaming Nitro V 15 ProPanel ANV15, hiện còn 20,49 triệu đồng (giá niêm yết 23,99 triệu đồng)...

FPT Shop mang đến danh mục sản phẩm đa dạng từ các thương hiệu uy tín

Ở nhóm laptop AI, người dùng có thể lựa chọn những mẫu máy mới nhất tích hợp chip xử lý trí tuệ nhân tạo như Asus Vivobook S16 OLED S5606MA-MX051W Ultra 7 155H giảm còn 24,49 triệu đồng (giá niêm yết 29,39 triệu đồng); HP 15-fd1060TU Ultra 7 155H (9Z2X8PA) giảm còn 19,69 triệu đồng (giá niêm yết 23,99 triệu đồng); và MSI Modern 15 H AI C2HMG-220VN Ultra 7 255H còn 19,49 triệu đồng (giá niêm yết 22,49 triệu đồng)... Đây đều là những sản phẩm sở hữu khả năng xử lý nhanh, tối ưu tác vụ AI và mang đến trải nghiệm mượt mà trong cả công việc lẫn giải trí.

Các dòng laptop gaming và AI tại FPT Shop rất đa dạng, với mức giá từ 14,99 triệu đến 50 triệu đồng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng hay người dùng chuyên nghiệp. Toàn bộ sản phẩm đều được trưng bày đầy đủ tại hệ thống cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm trực tiếp trước khi mua. Ngoài ra, bạn có thể đặt hàng online và nhận máy tại nhà chỉ trong khoảng 1 giờ, mang đến sự tiện lợi tối đa trong quá trình mua sắm.

