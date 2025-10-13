Những thói quen xấu đang phá hủy pin laptop

Dù không có loại pin nào tồn tại mãi mãi, những thói quen sử dụng có thể khiến tuổi thọ pin laptop trở nên kém đi nhanh hơn.

Thói quen sai có thể khiến tuổi thọ pin laptop kém đi nhanh hơn ẢNH: REUTERS

Cắm sạc liên tục

Phần lớn laptop hiện nay sử dụng pin lithium-ion, hoạt động hiệu quả nhất khi được cân bằng giữa sạc và xả. Việc cắm sạc liên tục khiến chu trình tự nhiên này bị gián đoạn, làm pin dễ bị "chai".

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì mức sạc trong khoảng 20 - 80%, thay vì để pin luôn đầy. Đây là lý do nhiều nhà sản xuất như Asus, Lenovo, Dell... đã tích hợp sẵn chế độ giới hạn sạc ở mức 80% để bảo vệ pin. Người dùng có thể kích hoạt tùy chọn này trong phần cài đặt năng lượng hoặc phần mềm hỗ trợ đi kèm.

Để pin cạn kiệt hoàn toàn

Nếu sạc liên tục gây hại cho pin, việc để pin cạn kiệt hoàn toàn cũng không tốt hơn. Khi pin bị xả sâu đến 0%, các phản ứng hóa học bên trong trở nên mất ổn định, nếu lâu dần sẽ làm giảm dung lượng thực tế của pin.

Thay vào đó, người dùng nên sạc khi pin còn khoảng 20 - 30%. Giữ pin trong vùng an toàn từ 20 - 80% không chỉ giúp duy trì hiệu suất ổn định mà còn giảm nguy cơ pin bị hư hại sớm.

Hãy sử dụng bộ sạc kèm theo máy hoặc chính hãng khi cần sạc pin laptop ẢNH: THE TECH WIRE

Để laptop quá nóng

Nhiệt độ cao là "kẻ thù" số một của pin lithium-ion. Laptop bị quá nóng trong thời gian dài có thể khiến pin nhanh chai, thậm chí gây hư hỏng linh kiện bên trong. Các tác vụ nặng như chơi game, dựng video hay chạy phần mềm đồ họa đều khiến nhiệt độ tăng cao. Ngoài ra, việc đặt máy lên bề mặt mềm như giường, gối hay sofa sẽ cản trở lưu thông không khí và khiến nhiệt không thoát ra ngoài được.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên đặt laptop trên bề mặt phẳng, thoáng khí, hoặc sử dụng đế tản nhiệt khi cần làm việc lâu. Khi laptop nóng, hãy tạm ngừng sử dụng và để máy nguội bớt trước khi tiếp tục.

Sử dụng bộ sạc không phù hợp

Mỗi dòng laptop có yêu cầu điện năng riêng, vì vậy việc sử dụng bộ sạc không phù hợp có thể gây hại cho pin. Bộ sạc có công suất thấp khiến hệ thống phải hoạt động nhiều hơn để duy trì điện năng, còn bộ sạc quá mạnh lại sinh nhiệt dư thừa, gây áp lực lên pin và mạch sạc.

Do đó, hãy sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm theo máy, hoặc chọn sản phẩm chính hãng của nhà sản xuất. Tránh mua các loại sạc "tương thích" giá rẻ không rõ nguồn gốc vì chúng có thể khiến pin nhanh hỏng hoặc gây nguy hiểm khi sạc.

Cất giữ laptop khi pin cạn

Nếu không dùng đến laptop trong thời gian dài, việc để pin ở mức 0% rồi cất đi là sai lầm phổ biến, vì pin lithium-ion khi để ở trạng thái xả sâu quá lâu có thể mất hoàn toàn khả năng nạp lại.

Hãy nhớ sạc pin ở mức khoảng 50% nếu không sử dụng trong nhiều ngày ẢNH: TECHIE STORE

Trước khi cất giữ, người dùng nên đảm bảo pin còn khoảng 50% và đặt máy ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Mức pin trung bình này giúp pin duy trì ổn định trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng mà không bị hư hại.

Việc chăm sóc pin laptop không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp mà chủ yếu đến từ những thói quen sử dụng hằng ngày. Sạc đúng cách, giữ nhiệt độ ổn định và sạc phù hợp sẽ giúp pin bền hơn, giảm chi phí thay thế và đảm bảo hiệu suất ổn định trong suốt vòng đời của máy.