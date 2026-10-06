FPT Shop được bình chọn 'Đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích'

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 2022, hướng đến việc ghi nhận những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng ẢNH: NVCC

Giải thưởng do VCCorp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) tổ chức, với sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP. Hà Nội. Việc góp mặt trong Better List 2026 là thêm một động lực để FPT Shop tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng trong thị trường bán lẻ công nghệ đang không ngừng thay đổi.

Theo đại diện FPT Shop, sự thay đổi nhanh của thị trường công nghệ đòi hỏi hoạt động bán lẻ phải liên tục cập nhật cả sản phẩm lẫn cách phục vụ khách hàng. "Việc lắng nghe phản hồi của người dùng giúp FPT Shop có thêm cơ sở để điều chỉnh danh mục sản phẩm, nguồn cung và các dịch vụ đi kèm. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào những yếu tố có thể tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn và sử dụng sản phẩm công nghệ", đại diện FPT Shop chia sẻ.

Trong thời gian tới, FPT Shop tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm và nguồn cung theo nhu cầu thị trường, đồng thời mở rộng ngành hàng, các giải pháp tài chính và dịch vụ. Thương hiệu cũng tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán lẻ, hướng đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đa dạng hơn trên các kênh. Với đặc thù của ngành bán lẻ công nghệ, trải nghiệm khách hàng không chỉ diễn ra tại thời điểm thanh toán mà bắt đầu từ quá trình tìm hiểu sản phẩm và tiếp tục trong quá trình sử dụng. FPT Shop tập trung hoàn thiện trải nghiệm trên cả hệ thống cửa hàng và nền tảng trực tuyến, giúp khách hàng thuận tiện tìm kiếm thông tin, tham khảo sản phẩm và lựa chọn hình thức mua sắm phù hợp. Tại điểm bán, đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm hiểu tính năng, nhu cầu sử dụng và lựa chọn thiết bị phù hợp với mục đích cá nhân.