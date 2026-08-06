Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

FPT trở thành đối tác toàn cầu của OpenAI, khai phá thị trường 240 tỉ USD

Anh Quân
Anh Quân
Hợp tác hướng tới việc giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành mô hình AI thông qua quản lý hiệu quả token, đồng thời khai thác mô hình ngôn ngữ lớn GPT-5.6 và công cụ ChatGPT Work vào hoạt động vận hành chiến lược.

Trong thỏa thuận hợp tác, an ninh mạng được xác định là lĩnh vực trọng tâm. FPT sẽ tích hợp các mô hình GPT-5.6 Sol và Codex Security vào hệ thống vận hành và chương trình "Patch the Enterprise" - giải pháp khắc phục lỗ hổng bảo mật toàn diện kết hợp giữa chuyên gia đa lĩnh vực và AI để chủ động nhận diện, xử lý rủi ro hệ thống.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software, cho biết: "FPT và OpenAI sẽ đồng hành đưa các mô hình và sản phẩm AI tiên tiến vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trên quy mô lớn, thúc đẩy nhanh, hiệu quả và có trách nhiệm quá trình chuyển đổi AI".

FPT trở thành đối tác toàn cầu của OpenAI, khai phá thị trường 240 tỉ USD - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn cho biết đôi bên sẽ đồng hành thúc đẩy nhanh, hiệu quả và có trách nhiệm quá trình chuyển đổi AI

Ảnh: CTV

Ông Tuấn nhấn mạnh an ninh mạng là lĩnh vực AI có thể tạo ra tác động rõ rệt nhất. Việc tích hợp các mô hình AI thế mới sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tự vệ và giải quyết lỗ hổng bảo mật phát sinh trong môi trường số.

Hợp tác diễn ra trong bối cảnh thị trường bảo mật đang tăng trưởng mạnh. Theo dự báo của Gartner, chi tiêu cho an ninh mạng toàn cầu năm 2026 sẽ tăng 12%, đạt 240 tỉ USD, trong đó thị trường dịch vụ an ninh mạng tăng từ 84 tỉ USD (năm 2025) lên 93 tỉ USD (năm 2026). Gartner cũng ước tính đến năm 2027, khoảng 17% các cuộc tấn công mạng sẽ liên quan đến GenAI.

Song song đó, FPT áp dụng phương pháp luận CASAN (gồm 5 cấp độ: Curious, Augmented, Standard, Automated và Native) để giúp doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi AI toàn diện. Theo công bố từ doanh nghiệp, việc ứng dụng hệ sinh thái AI kết hợp hạ tầng FPT AI Factory giúp rút ngắn tới 60% thời gian phát triển phần mềm, giảm hơn 50% khối lượng công việc phải làm lại và tăng khoảng 30% năng suất của lập trình viên.

Tin liên quan

Biểu tình phản đối trung tâm dữ liệu AI nổ ra khắp nước Mỹ

Biểu tình phản đối trung tâm dữ liệu AI nổ ra khắp nước Mỹ

Những người phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu cho AI đã tổ chức 142 cuộc biểu tình trên 42 tiểu bang khắp nước Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

OPENAI trí tuệ nhân tạo an ninh mạng GPT-5.6 Sol mô hình AI

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận