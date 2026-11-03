FPT vận hành thử nghiệm nhà máy kiểm thử chip bán dẫn tại Bắc Ninh

Với 6 dây chuyền và công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm, cơ sở này đánh dấu bước tiến cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển công nghệ lõi, làm chủ công nghệ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Được xây dựng trên diện tích 1.600 m2, nhà máy tích hợp hệ thống máy kiểm thử tự động (ATE Tester) cùng thiết bị phân loại chuyên dụng (Handler), vận hành trong không gian phòng sạch đạt chuẩn ISO Class 7 (Class 10.000). Toàn bộ quy trình đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, đi kèm hệ thống kiểm soát tĩnh điện và thử nghiệm độ tin cậy trong môi trường nhiệt độ, độ ẩm biến thiên.

Chuyên gia thực hiện kiểm thử chip bán dẫn tại nhà máy Ảnh: CTV

Đơn vị đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tự động hóa khâu chuẩn hóa dữ liệu và thiết kế cấu hình kiểm thử. Trong giai đoạn đầu, cơ sở này chuẩn bị thực hiện đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho đối tác Hàn Quốc.

Khâu đóng gói và kiểm thử (ATP) hiện là một trong những mắt xích then chốt cần hoàn thiện để liên thông chuỗi giá trị bán dẫn trong nước. Việc đưa nhà máy vào vận hành trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu trong Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định 1018/QĐ-TTg) và Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thay vì dừng lại ở việc gia công đơn thuần, năng lực kiểm thử đạt chuẩn quốc tế giúp các doanh nghiệp công nghệ từng bước khép kín quy trình từ thiết kế, kiểm tra chức năng đến đưa sản phẩm thương mại ra thị trường toàn cầu.

Bên cạnh năng lực sản xuất, cơ sở còn được định hướng trở thành trung tâm đào tạo thực hành nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyển đổi số quốc gia. Đội ngũ chuyên gia vận hành có sự tham gia của các nhân sự từng làm việc tại các tập đoàn bán dẫn đa quốc gia.

Dự kiến từ tháng 12.2026, nhà máy sẽ phối hợp thí điểm tiếp nhận sinh viên chuyên ngành kỹ thuật vào thực tập trực tiếp trên dây chuyền, tạo môi trường rèn luyện thực tế cho đội ngũ kỹ sư vi mạch tương lai của Việt Nam.