Frostpunk: Beyond the Ice sẽ sớm ra mắt toàn cầu dưới trướng Com2us

Frostpunk: Beyond the Ice dựa trên nguyên tác của tựa game đình đám Frostpunk trên nền tảng PC đã làm mưa làm gió với hơn 3 triệu bản được bán ra kể từ ngày phát hành năm 2018 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếp nối thành công vang dội, phiên bản mobile Frostpunk: Beyond the Ice hứa hẹn sẽ không làm người hâm mộ của Frostpunk thất vọng khi giữ trọn những tinh hoa của tựa game PC.

Frostpunk: Beyond the Ice được phát triển bởi 11 bit studios - nhà phát triển gốc của tựa game Frostpunk và NetEase. Tựa game sinh tồn Frostpunk: Beyond the Ice với cốt truyện ly kỳ đưa người chơi trở lại thời kỳ băng hà hậu tận thế trong Cách mạng công nghiệp hóa lần thứ 2, người chơi với tư cách là người lãnh đạo, dẫn dắt những người sống sót để xây dựng lại thành phố với niềm hy vọng khôi phục lại sự sống cho con người.

Giám đốc Bộ phận Kinh doanh của Com2uS chia sẻ: "Com2uS hứa hẹn sẽ ra mắt phiên bản game mobile này ở các khu vực như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Với kinh nghiệm phát hành và am hiểu thị trường toàn cầu, chúng tôi đảm bảo sẽ tạo ra thành công xứng đáng với danh tiếng của IP đình đám Frostpunk. Bên cạnh đó, Com2us cũng phát hành đa dạng hóa hơn nữa danh mục game của mình trong tương lai".

Frostpunk: Beyond the Ice mở rộng lối chơi của tựa game gốc với các tính năng mới dành riêng cho phiên bản di động. Người chơi sẽ tham gia bang hội cùng những người chơi khác để hỗ trợ lẫn nhau, trải nghiệm hệ thống giao dịch mới, với mục đích thu thập những tài nguyên quý giá từ những người chơi khác và giải cứu những động vật quý hiếm khỏi Forestland.

Phiên bản toàn cầu của Frostpunk: Beyond the Ice sẽ ra mắt tại Apple App Store và Google Play trong thời gian tới.