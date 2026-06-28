FUTA EV Power và BYD Auto Việt Nam hợp tác phát triển hạ tầng sạc xe điện

Sáng 28.6, FUTA EV Power (đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc điện thuộc Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group) và BYD Auto Việt Nam (thành viên của BYD, tập đoàn dẫn đầu thế giới về xe năng lượng mới và công nghệ pin) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hạ tầng sạc xe điện.

Sự kiện mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực hạ tầng sạc và công nghệ xe điện, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng trong định hướng hợp tác nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi giao thông điện hóa trong thời gian tới.

Đại diện FUTA EV POWER và BYD AUTO Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hạ tầng sạc xe điện ẢNH: CTV

FUTA EV Power và BYD Auto Việt Nam nghiên cứu kết nối hệ thống trạm sạc xe điện

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam, hướng đến tối ưu hóa hệ thống và nâng cao toàn diện trải nghiệm của khách hàng sử dụng xe điện.

Đối với FUTA EV Power, việc hợp tác với BYD tạo điều kiện để đơn vị này học hỏi, tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến quốc tế, từng bước hoàn thiện năng lực đầu tư, vận hành và phát triển hệ thống trạm sạc xe điện tại Việt Nam.

Đối với BYD Auto Việt Nam, 2 bên sẽ nghiên cứu khả năng kết nối và chia sẻ hạ tầng trạm sạc nhằm từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ sạc thuận tiện hơn cho khách hàng. Việc hợp tác với FUTA EV Power được kỳ vọng hỗ trợ BYD nâng cao khả năng phục vụ người dùng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xe năng lượng mới tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Hợp tác giữa FUTA EV POWER và BYD AUTO Việt Nam góp phần thúc đẩy hệ sinh thái năng lượng xanh và giao thông điện hóa tại Việt Nam ẢNH: CTV

Hướng tới hệ sinh thái năng lượng xanh và xe điện đồng bộ tại Việt Nam

Theo thỏa thuận, FUTA EV Power và BYD Auto Việt Nam sẽ phối hợp nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội phát triển các giải pháp công nghệ pin tiên tiến, hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng trạm sạc hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phương tiện điện ngày càng tăng.

Các bên cũng hướng đến xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh đồng bộ, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, tối ưu hiệu quả vận hành và thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm là kết nối và chia sẻ hạ tầng trạm sạc. Theo đó, khách hàng của mỗi bên sẽ được nghiên cứu, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận hệ thống trạm sạc theo các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể.

Hiện FUTA EV Power đang từng bước mở rộng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, hướng đến xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, an toàn và thuận tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp vận tải. Không chỉ phục vụ ô tô điện cá nhân, hệ thống còn được định hướng đáp ứng quy mô lớn cho xe thương mại, xe khách, xe tải và các phương tiện điện chuyên dụng trong tương lai.

Thông qua hợp tác này, FUTA EV Power có cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ quốc tế, cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực năng lượng sạch và hạ tầng sạc điện, từ đó nâng cao năng lực vận hành và phát triển hệ thống đồng bộ, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện ban lãnh đạo FUTA EV Power cho biết việc hợp tác cùng BYD Auto Việt Nam là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng năng lượng xanh, đồng thời thể hiện quyết tâm đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Lễ ký kết được xem là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện giữa 2 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh, giảm phát thải carbon và hướng đến tương lai bền vững tại Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, 2 bên sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng tích hợp và mở rộng hạ tầng sạc phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng. Trong khi FUTA EV Power tăng tốc đầu tư, mở rộng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc, BYD Auto Việt Nam cũng đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ năng lượng và phát triển dải sản phẩm xe điện tiên tiến.

Sự cộng hưởng giữa năng lực phát triển hạ tầng trong nước của FUTA EV Power và vị thế công nghệ toàn cầu của BYD Auto Việt Nam được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái năng lượng điện toàn diện, đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi xanh của ngành giao thông vận tải và nền kinh tế Việt Nam.