Futsal Việt Nam thắng đậm Timor Leste, tiến sát bán kết futsal Đông Nam Á 2026
Quỳnh Phương
08/04/2026 07:22 GMT+7

Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Timor Leste, qua đó tiến gần tấm vé vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026.

Sau chiến thắng ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận trước Timor Leste. Các học trò của HLV Diego Giustozzi liên tục gây sức ép, khiến đối phương gần như chỉ có thể phòng ngự.

Phút thứ 3, Từ Minh Quang mở tỷ số sau tình huống phối hợp đá biên hiệu quả. Chỉ 2 phút sau, Nguyễn Thịnh Phát nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm tầm thấp hiểm hóc.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi đội tuyển Việt Nam tận dụng tốt những sai lầm của đối phương. Phút 12, Nguyễn Đa Hải ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau pha chớp thời cơ nhanh. Trước khi hiệp 1 khép lại, Trần Quang Nguyên kịp thời ghi bàn từ tình huống đá bồi cận thành, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 4-0.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo. Đinh Công Viên, Trịnh Công Đại và Nguyễn Thạc Hiếu lần lượt ghi thêm 3 bàn thắng, nâng tỷ số lên 7-0.

Ở những phút cuối, Timor Leste ghi bàn danh dự, khép lại trận đấu với tỷ số 1-7.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Trước đó, đội đã đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam tiến rất gần đến tấm vé vào bán kết. Ở lượt trận cuối, đội sẽ đối đầu chủ nhà Thái Lan lúc 20 giờ ngày 8.4.

Xem trọn vẹn Futsal Đông Nam Á (từ 6.4 đến 12.4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

