FV vào top bệnh viện chuyên khoa hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương





Bảng xếp hạng do tạp chí Newsweek (Mỹ) và Công ty nghiên cứu dữ liệu Statista thực hiện.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khảo sát hàng nghìn bác sĩ, chuyên gia y tế và nhà quản lý bệnh viện trong khu vực, nhằm ghi nhận những cơ sở y tế có chất lượng chuyên môn nổi bật ở từng lĩnh vực.

Đội ngũ y bác sĩ FV thực hiện một ca mổ ung thư phổi bằng robot da Vinci Xi ẢNH: BVCC

Ở chuyên khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp FV được đánh giá cao nhờ năng lực điều trị chuyên sâu và khả năng tiếp nhận nhiều ca bệnh phức tạp. Bệnh viện hiện triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến như thay van động mạch chủ qua da (TAVI), phá vôi lòng mạch bằng sóng xung siêu âm (IVL), ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo 3Mensio trong lập kế hoạch can thiệp và sử dụng máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới.

Nội thần kinh: Đội ngũ các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm và liên kết đa chuyên khoa trong điều trị: Rối loạn giấc ngủ, chóng mặt tiền đình, động kinh. Đặc biệt là mô hình phối hợp đa chuyên khoa với Cấp cứu, Ngoại thần kinh, Điện quang can thiệp, Vật lý trị liệu để cấp cứu, điều trị và chăm sóc phục hồi sau đột quỵ...

Tiêu hóa - Gan mật: Triển khai các kỹ thuật nội soi chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu với hệ thống Olympus X1 tích hợp AI và nội soi viên nang. Trong điều trị ung thư gan và ung thư đường tiêu hóa, khoa phối hợp đa chuyên khoa để thực hiện các kỹ thuật hiện đại như nút mạch điều trị ung thư gan và phẫu thuật bằng robot da Vinci Xi.

Nội phổi: Có thế mạnh trong điều trị COPD, hen phế quản nặng và ung thư phổi; đồng thời triển khai chương trình cai thuốc lá, tầm soát ung thư phổi bằng CT liều thấp. FV ứng dụng siêu âm nội soi phế quản (EBUS) để sinh thiết, đánh giá giai đoạn ung thư phổi và cung cấp đầy đủ các phương pháp điều trị từ phẫu thuật robot, hóa trị, xạ trị đến liệu pháp miễn dịch và trúng đích.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ: “Đây không chỉ là thành quả của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, mà còn phản ánh cam kết của FV trong việc mang đến cho người bệnh tại Việt Nam dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế”.