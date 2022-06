G-Dragon (BigBang) mua penthouse đắt nhất Hàn Quốc

Căn penthouse mà G-Dragon bỏ ra 16,4 tỉ won (khoảng 304 tỉ đồng) để mua có diện tích 244 mét vuông, thuộc khu phức hợp cao cấp Nine One Hannam ở quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc). Theo nhiều nguồn tin khác, nam ca sĩ tậu căn nhà mới này vào tháng 3 năm nay và chi trả toàn bộ bằng tiền mặt.

Căn áp mái đắt đỏ của G-Dragon vừa mua có bãi đậu xe và thang máy riêng. Ngoài chủ nhân hit Heartbreaker, còn có 5 hộ khác đã ký hợp đồng giao dịch với Nine One Hannam mua căn penthouse giống vậy với số tiền tương tự. Hiện Nine One Hannam còn 3 căn penthouse cao cấp vẫn đang thuộc sở hữu của chủ đầu tư.

Được biết, dựa trên thống kê của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, giá bán cao nhất từ ​​trước đến nay của một căn hộ ở nước này là 14,5 tỉ won (269 tỉ đồng), nằm trên tầng 16 và rộng 273 mét vuông thuộc khu The Penthouse Cheongdam (phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul). Giao dịch này được thực hiện vào ngày 28.4 năm nay.





Vậy là căn penthouse mới có giá 16,4 tỉ won của G-Dragon ở Nine One Hannam đã vượt qua kỷ lục của The Penthouse Cheongdam (hơn 1,9 tỉ won, tương đương 35 tỉ đồng) và chính thức trở thành căn hộ đắt nhất Hàn Quốc năm 2022. Ngoài ra, Newsis tiết lộ giá của các căn penthouse thuộc Nine One Hannam đã tăng 3,07 tỉ won (57 tỉ đồng, 49%) so với năm ngoái, mức tăng giá cao nhất tại xứ kim chi.

Sinh năm 1988, G-Dragon (tên thật: Kwon Ji Yong) là trưởng nhóm BigBang. Anh là gương mặt không còn xa lạ với những fan lâu năm của Kpop khi tên tuổi đã trở thành tượng đài của làng nhạc. Giọng ca 34 tuổi gia nhập Kpop khá sớm. Anh bắt đầu viết nhạc và có thể kiếm được tiền bản quyền từ khi mới 13 tuổi. Đến nay, rapper nhà YG Entertainment đã là một trong những sao Kpop có thu nhập cao nhất hiện nay. Trang Allkpop từng bật mí anh thu về trung bình 1,4 tỉ won (28 tỉ đồng)/năm chỉ riêng tiền bản quyền nhạc.

Năm ngoái, chương trình Entertainment Weekly của đài KBS đã tiết lộ G-Dragon sưu tầm hàng loạt món đồ xa xỉ có giá ‘trên trời’ trong nhà. Đặc biệt, một chiếc ghế của nam ca sĩ có giá đến 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng). Bên cạnh đó, trong bảng xếp hạng Các thần tượng Kpop sở hữu “xế hộp” sang chảnh nhất Hàn Quốc của show TMI News, G-Dragon đứng đầu với gia tài xe đồ sộ, khoảng 1,6 tỉ won (hơn 31 tỉ đồng) tính đến năm 2020.