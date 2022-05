Kháng cáo bất thành, Seungri (Big Bang) nhận án tù 18 tháng vì 9 tội danh

Những lùm xùm của Seungri (tên thật là Lee Seung Hyun) đã chính thức khép lại với phán quyết cuối cùng của Tòa án tối cao Hàn Quốc. Theo đó, nam ca sĩ bị phạt 18 tháng tù giam vì phạm 9 tội như môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật Giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về Tội phạm tình dục, xúi giục bạo lực đặc biệt…

Trước đó, tại lần xét xử đầu tiên vào tháng 1.2020, Seungri bị truy tố tổng cộng 9 tội danh như trên. Nam ca sĩ bị kết tội và nhận bản án 3 năm tù giam cùng khoản tiền phạt hơn 1,15 tỉ Won (khoảng 22 tỉ đồng). Tuy nhiên, cựu thành viên Big Bang đã đệ đơn kháng cáo và bày tỏ sự ăn năn.

Kết quả, tại phiên tòa phúc thẩm ở Tòa án quân sự cấp cao của Hàn Quốc diễn ra vào tháng 1.2022, bản án của Seungri đã được giảm xuống còn 1 năm 6 tháng tù giam. Chủ nhân hit Strong baby lại tiếp tục đệ đơn kháng cáo một lần nữa. Song, lần kháng cáo này của anh đã thất bại.

Ngày 26.5, Tòa án tối cao Hàn Quốc kết luận án tù 18 tháng với 9 tội danh mà Tòa án quân sự cấp cao đưa ra dành cho Seungri trong phiên xét xử phúc thẩm vào tháng 1.2022 sẽ được giữ nguyên. Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, Seungri bị loại khỏi quân đội và được chuyển từ nhà tù quân sự đến nhà tù dân sự.

Kể từ ngày 26.5, Seungri sẽ “bóc lịch” khoảng 9 tháng và được thả vào tháng 2.2023. Thời gian này được đưa ra sau khi xem xét việc cựu thần tượng đã bị giam giữ trong 9 tháng kể từ phán quyết ban đầu của tòa.





Sinh năm 1990, Seungri (tên thật là Lee Seung Hyun) từng là một mẩu của nhóm nhạc nam Big Bang đình đám. Không chỉ hoạt động nhóm, anh còn phát triển sự nghiệp nghệ thuật cá nhân ổn định. Giọng ca 9X sở hữu các hit Strong baby, What can i do, Gotta talk to you… và tham gia loạt phim Tuổi 19 của tôi, Đôi mắt thiên thần…

Seungri cũng có công việc kinh doanh thành công, nhưng đầy thị phi đến mức khiến anh “thân bại danh liệt”. Mọi chuyện bắt nguồn từ đầu năm 2019 khi mỹ nam 9X vướng vào một cuộc tranh cãi lớn xung quanh câu lạc bộ Burning Sun do anh điều hành. Các bê bối liên quan đến Seungri lần lượt bị phanh phui, liên quan đến những cáo buộc như sử dụng ma túy, tổ chức mua bán dâm, phát tán video quay lén trong nhóm chat đồi trụy…

Đến tháng 3.2019, Seungri thông báo quyết định rời Big Bang và từ giã làng giải trí. Trước khi rút khỏi Big Bang, Seungri đã có màn tái xuất solo và tham gia đĩa đơn Flower Road của nhóm, phát hành vào tháng 3.2018. Bài hát như một lời tạm biệt gửi đến người hâm mộ trước khi các thành viên nhập ngũ.