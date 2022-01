Seungri được giảm một nửa án tù, dân mạng phẫn nộ

Hôm 27.1, trong phiên tòa phúc thẩm cuối cùng của Seungri, tòa án cấp cao của lực lượng vũ trang Hàn Quốc đã giảm mức án cho cựu thành viên Big Bang từ 3 năm tù giam xuống còn 1 năm 6 tháng.

Theo các phương tiện truyền thông Hàn đưa tin, Seungri đã thừa nhận tất cả 9 tội danh hình sự và nộp một bản tường trình những hành vi sai trái của mình. Tòa án cấp cao cho rằng bị cáo đã thừa nhận tội danh của mình và thể hiện thái độ ăn năn.

Vào tháng 8.2021, tòa đã kết án Seungri tổng cộng 3 năm tù giam, cùng mức tiền phạt khoảng 1,156 tỉ won (gần 22 tỉ đồng), cho 9 tội danh bao gồm: tham ô, tấn công tình dục, quay phim bất hợp pháp, mua và tổ chức mại dâm, đánh bạc, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, hành hung và dùng xã hội đen để đe dọa…

Tuy nhiên, đại diện pháp lý của Seungri đã đệ đơn kháng cáo vào tháng 10.2021. Việc xuất ngũ của giọng ca What can I do cũng bị trì hoãn. Ban đầu, anh được cho là sẽ hoàn tất nghĩa vụ quân sự vào tháng 9.2021, trong điều kiện vô tội trước các cáo buộc.

Trước thông tin Seungri chỉ bị kết án 18 tháng tù, cư dân mạng Hàn Quốc đã thảo luận sôi nổi trên các cộng đồng trực tuyến. Nhiều ý kiến cho rằng phán quyết của tòa án vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những gì mà em út Big Bang đã gây ra. Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự tức giận, mỉa mai và không hài lòng về hệ thống tư pháp nước này.

Nhiều người để lại bình luận: “Ban đầu anh ta đã phủ nhận mọi cáo buộc nhưng bây giờ lại thừa nhận tất cả”, “Cuộc đời của Seungtsby (ghép từ Seungri và đại gia Gatsby) vĩ đại có nên kết thúc như vậy không?”, “Haha công lý Hàn Quốc thật tuyệt vời”, “Tôi cần phải rời khỏi đất nước này, không có tương lai cho hệ thống tư pháp Hàn Quốc”, “Anh ta được giảm án? Hàn Quốc bị làm sao vậy?”, “Đừng có đùa như vậy chứ”, “Điều này thật bất công”...





Không chỉ vậy, nhiều người dùng còn thẳng thắn chỉ ra rằng mức án giảm này đã được đổi chác bằng tiền. Họ chia sẻ: “Công ty đã tiêu hết tiền để đổi lấy bản án này”, “Chỉ cần có tiền là có thể sống tốt”, “Burning Sun chắc hẳn có liên quan đến bản thân những người nắm quyền hoặc con cái của họ”...

Trước đó, vào đầu năm 2019, Seungri vướng vào một cuộc tranh cãi lớn xung quanh câu lạc bộ Burning Sun do anh điều hành. Các bê bối lần lượt bùng nổ, liên quan đến những cáo buộc bao gồm sử dụng ma túy, tổ chức mua bán dâm, phát tán video quay lén trong nhóm chat đồi trụy…

Đến tháng 3.2019, Seungri thông báo quyết định rời Big Bang và từ giã làng giải trí. Trước khi rút khỏi Big Bang, Seungri đã có màn tái xuất solo và tham gia đĩa đơn Flower Road của nhóm, phát hành vào tháng 3.2018. Bài hát như một lời tạm biệt gửi đến người hâm mộ trước khi các thành viên nhập ngũ.

Hiện tại, Seungri đang bị giam tại Viện cải huấn của quân đội Hàn Quốc, tương đương với nhà tù quân sự. Nếu Seungri chấp nhận phán quyết kháng cáo của tòa án cấp cao, anh có khả năng phải đối mặt với án tù khoảng 1 năm 1 tháng, vì đã bị giam giữ trong 5 tháng kể từ phán quyết đầu tiên của tòa.