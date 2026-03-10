G-Dragon kiếm hơn 7.000 tỉ đồng trong năm 2025?

Năm 2025, G-Dragon thực hiện tour thế giới Übermensch với 39 buổi diễn tại 12 quốc gia, thu hút hơn 1 triệu khán giả. Chỉ riêng 2 đêm diễn tại Hàn Quốc đã đạt doanh thu khoảng 240 tỉ đồng.

Thu nhập khủng và đế chế thương hiệu của G-Dragon

Theo các báo cáo, nếu tính cả doanh thu từ bán vé, quảng cáo, sản phẩm ăn theo và nhiều hoạt động thương mại liên quan, tổng lợi ích kinh tế của chuyến lưu diễn có thể vượt quá 7.000 tỉ đồng.

Album cá nhân Übermensch cũng ghi nhận kết quả ấn tượng tại thị trường Trung Quốc với doanh thu khoảng 70 tỉ đồng trên các nền tảng nhạc số, đứng thứ 2 trong lịch sử các nam nghệ sĩ Kpop tại thị trường này.

Tour diễn Übermensch của G-Dragon được cho là đã tạo ra hiệu ứng kinh tế mạnh mẽ Ảnh: Instagram xxxibgdrgn

Một trong những nguồn thu ổn định nhất của G-Dragon đến từ tiền bản quyền. Nam nghệ sĩ sở hữu hơn 180 ca khúc đăng ký bản quyền tại Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), bao gồm các hit của Big Bang như Lies, Haru Haru hay những ca khúc solo nổi tiếng như Crayon, If You.

Đáng chú ý, ca khúc Home Sweet Home trong năm 2025 đã vượt mốc 100 triệu lượt nghe trực tuyến và nhận chứng nhận bạch kim từ Circle Chart, cho thấy sức sống lâu dài của các sản phẩm âm nhạc của G-Dragon.



Bên cạnh âm nhạc, G-Dragon còn là đại diện và đại sứ cho nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Chỉ riêng các hợp đồng quảng cáo trong năm 2025 cũng mang lại nguồn thu rất lớn.

Ngoài ra, các dự án hợp tác thương mại với những thương hiệu lớn, trong đó có tựa game nổi tiếng PUBG: Battlegrounds, đã tạo ra nhiều sản phẩm giới hạn và đạt doanh số cao. Những thương vụ hợp tác lớn này được ước tính mang về hơn 1.400 tỉ đồng trong năm.

Nam nghệ sĩ 8X nổi tiếng với các hợp đồng quảng cáo và vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế Ảnh: Instagram xxxibgdrgn

Tài sản của G-Dragon

Tổng tài sản ròng của G-Dragon hiện được ước tính khoảng 300 triệu USD. Ngoài hoạt động nghệ thuật và quảng cáo, anh còn đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và nhiều dự án kinh doanh, giúp giá trị tài sản tiếp tục gia tăng.

Nam nghệ sĩ cũng sở hữu bất động sản tại khu Hannamdong - một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất Seoul (Hàn Quốc) với giá trị hơn 7 triệu USD.

Theo các nhà phân tích trong ngành giải trí Hàn Quốc, cấu trúc thu nhập của G-Dragon đã thay đổi đáng kể. Anh không còn chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà đang hoạt động như một "IP cá nhân" có khả năng thương mại hóa mạnh mẽ, kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và đầu tư kinh doanh.

Cuối năm 2023, anh ký hợp đồng với Công ty Galaxy Corporation và nhận khoản tiền thưởng ký kết cùng quyền chọn cổ phiếu trị giá khoảng 14,4 triệu USD. Sự trở lại của nam nghệ sĩ cũng được cho là góp phần giúp doanh thu công ty tăng mạnh.

Một màn biểu diễn kéo dài 3 phút của G-Dragon tại tiệc tối APEC năm 2025 đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Video tiết mục này đạt hơn 50 triệu lượt xem trên TikTok, tạo hiệu ứng quảng bá du lịch và thương mại được ước tính lên tới 300 triệu USD. Các viện nghiên cứu tại Hàn Quốc thậm chí xem đây là một ví dụ tiêu biểu về quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua văn hóa đại chúng.



Dù sự nghiệp thành công, G-Dragon cho biết kết hôn hiện chưa phải ưu tiên hàng đầu. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Halmyungsoo năm 2025, anh chia sẻ rằng bản thân từng nghĩ đến hôn nhân nhưng hiện vẫn muốn tập trung cho âm nhạc.

Nam nghệ sĩ cũng từng vướng nhiều tin đồn tình cảm với một số ngôi sao nổi tiếng như người mẫu Kiko Mizuhara, diễn viên Lee Joo Yeon hay thành viên TWICE Sana. Tuy nhiên, anh chưa từng chính thức xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào.