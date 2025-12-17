Fan Trung Quốc 'quay lưng', G-Dragon đối mặt khủng hoảng mới

Trang 163 đưa tin hôm 16.12, trong một buổi concert vừa được tổ chức tại Hàn Quốc mới đây, có không ít người hâm mộ Trung Quốc đã bay sang tận nơi để ủng hộ G-Dragon. Khi đứng dưới khán đài, họ lớn tiếng bày tỏ tình cảm bằng câu nói "tôi yêu bạn" bằng tiếng Trung. Tuy nhiên, G-Dragon được cho là đã giả vờ không hiểu, sau đó đáp lại bằng tiếng Hàn. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là hành động trêu đùa fan quen thuộc của nam ca sĩ.

Thái độ ứng xử kỳ quặc khiến fan Trung bất bình

Thế nhưng, tranh cãi nổ ra khi G-Dragon tiếp tục nhấn mạnh rằng "đây là Hàn Quốc". Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ nói rằng khi đi lưu diễn ở nước ngoài, anh sẽ học vài câu ngôn ngữ bản địa, phát ngôn bị nhiều người hiểu là lời ám chỉ fan Trung Quốc không chịu học tiếng Hàn.

G-Dragon trong buổi biểu diễn mới đây, nơi xảy ra tranh cãi liên quan đến cách ứng xử với khán giả Trung Quốc Ảnh: 163

Cách hành xử này nhanh chóng vấp phải sự phản ứng dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ học ngoại ngữ là để phục vụ công việc và giao tiếp với người hâm mộ, trong khi fan bỏ tiền mua vé, bay sang nước ngoài cổ vũ lại bị "dạy đời" là điều khó chấp nhận. Không ít người đặt câu hỏi vì sao người hâm mộ đến xem concert ở Hàn Quốc lại bắt buộc phải nói tiếng Hàn.

Một bộ phận fan cố gắng bênh vực khi cho rằng G-Dragon vẫn nói tiếng Trung trong các buổi biểu diễn tại Hồng Kông và Đài Loan. Tuy nhiên, điều này càng khiến dư luận mỉa mai rằng tiếng Trung của nam ca sĩ dường như chỉ giới hạn khi ở Trung Quốc, còn khi về Hàn Quốc một câu đơn giản cũng không nhớ, thậm chí khi fan Trung Quốc nói một câu bày tỏ tình cảm cũng bị nhắc nhở.

Giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, vụ việc người hâm mộ Trung Quốc bị nhân viên an ninh đối xử thô bạo tại concert của G-Dragon tiếp tục bị phanh phui. Theo phản ánh, một số fan mua vé kèm vòng tay nhưng bị cho là không phù hợp với quy định xác thực danh tính tại địa phương. Thay vì từ chối một cách ôn hòa, nhân viên bị cáo buộc đã kéo áo, xô ngã người hâm mộ để cắt vòng tay, thu điện thoại, ép xóa ảnh, thậm chí buông lời xúc phạm: "Người Trung Quốc đều điên cả sao?".

Một số khán giả còn tiết lộ rằng fan Trung Quốc tại concert thường bị hỏi quốc tịch, nếu không phải người Hàn sẽ bị kiểm tra hộ chiếu. Thậm chí, có trường hợp đã vào được sân vẫn bị tố cáo, bị kéo ra ngoài và xé vòng tay. Nghiêm trọng hơn, có fan cho biết hộ chiếu bị giữ lại, vé mua với giá cao bị tịch thu rồi chuyển cho người khác bên ngoài sân.

Fan Trung Quốc phản ánh bị nhân viên an ninh xô đẩy, kéo ngã khi vào sân Ảnh: 163

Từ những hình ảnh được lan truyền, nhiều người nhận thấy tại hiện trường không có cảnh sát mà chỉ có nhân viên ban tổ chức, những người dường như không có quyền cưỡng chế. Việc dùng bạo lực, thu giữ điện thoại và hộ chiếu đối với người hâm mộ đã khiến dư luận phẫn nộ, bởi họ chỉ là những khán giả đi xem ca nhạc chứ không phải tội phạm.

Một tài khoản đã đăng bài viết dài kêu gọi công ty quản lý của G-Dragon lên tiếng. Tuy nhiên, sau hai ngày, phía nam ca sĩ vẫn giữ im lặng. Trong khi G-Dragon có thời gian đứng trên sân khấu nhắc nhở fan về ngôn ngữ, anh lại không có bất kỳ động thái trấn an nào dành cho những người hâm mộ gặp sự cố, cũng không lên tiếng kêu gọi không mua vé chợ đen hay bảo vệ quyền lợi của fan Trung Quốc.

Nhiều ý kiến cho rằng G-Dragon không phải là trường hợp cá biệt trong làng giải trí Hàn Quốc, khi một số nghệ sĩ vừa hưởng lợi từ thị trường Trung Quốc nhưng lại có thái độ thiếu tôn trọng.

Khép lại tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng ngành giải trí Hàn Quốc cần thận trọng hơn trong cách ứng xử với khán giả quốc tế, nhằm hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Đồng thời, sự việc cũng đặt ra câu hỏi về ý thức và cách hành xử của một bộ phận người hâm mộ khi theo đuổi thần tượng.