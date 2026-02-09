Gà cánh tiên giá nửa triệu tại chợ 'nhà giàu' cháy hàng dịp tết ông Công ông Táo

Chợ Hàng Bè (P.Hoàn Kiếm) nổi tiếng là khu chợ với đồ ăn tươi ngon nhưng giá cao nên được ví là khu chợ "nhà giàu" của Hà Nội. Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 6 giờ sáng nay 9.2, dù trời mưa rét nhưng rất đông người dân đã có mặt để chọn những đồ cúng như hoa quả, cá chép đỏ, vàng mã, gà cánh tiên...

Người dân bắt đầu mua gà cánh tiên từ 6 giờ sáng ẢNH: ĐÌNH HUY

Đáng chú ý, gần tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp), mặt hàng được nhiều người mua nhất là gà cánh tiên (gà luộc ngậm hoa hồng).

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ cửa hàng Hoàng Dung (phố Gia Ngư, P.Hoàn Kiếm) cho biết, những ngày cuối tháng chạp, đặc biệt là dịp tết ông Công ông Táo, cửa hàng bán được hàng nghìn con gà và luôn phải "chạy hết công suất" để phục vụ khách hàng.

Gà cúng ngậm hoa hồng có nhiều kích cỡ, giá dao động từ 500.000 - 600.000 đồng, những con lớn có giá từ 700.000 đồng đến cả triệu đồng. Ngoài ra, quán cũng bán mâm cúng gồm 9 món với giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Lượng khách đông nhất vào khoảng 6 - 7 giờ sáng, các nhân viên phải hoạt động "hết công suất" ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo chủ cửa hàng, càng sát ngày ông Công ông Táo, người dân càng có mặt từ sớm để mua gà vì sợ đến muộn sẽ hết hàng. Để phục vụ "thượng đế", 30 nhân viên tại đây phải dậy từ 1 giờ sáng, mỗi người một việc như làm lông gà, luộc gà, trang trí gà...

"Giá gà năm nay không thay đổi so nhiều so với năm ngoái nhưng lượng khách mua gà tăng lên khoảng 15% trong dịp ông Công ông Táo. Tôi thấy ngày đông khách nhất rơi vào ngày 8.2 (chủ nhật - PV) khi cửa hàng phải làm việc cả ngày để bán gà cho khách", chủ cửa hàng Hoàng Dung nói và cho hay, hiện nay quán có thêm dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách đặt online nên duy trì được lượng khách ổn định.

Riêng công đoạn làm lông gà đã có khoảng 6 - 7 nhân viên ẢNH: ĐÌNH HUY

Tiết lộ với chúng tôi, một thanh niên giao hàng cho biết, dịp ông Công, ông Táo mỗi ngày anh giao khoảng 20 - 30 đơn, mỗi đơn giao 2 - 3 khách, với quãng đường di chuyển khoảng 150 km trong ngày.

"Cửa hàng chúng tôi có hàng chục người giao hàng, tôi được chủ quán thuê riêng theo ngày công, mỗi ngày công khoảng 1 triệu đồng. Nếu giao hàng nhiều hơn, sẽ được chủ quán thưởng thêm", nam thanh niên giao hàng nói.

Các nhân viên giao hàng kiếm tiền triệu dịp tết ông Công ông Táo ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo khảo sát của phóng viên, giá cả tại chợ năm nay không có biến động lớn, chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng. Những loại đồ cúng khác như xôi giá từ 70.000 - 120.000 đồng/đĩa, chim quay từ 140.000 - 350.000 đồng/con, nem cuốn giá 120.000 đồng/hộp, canh giá 120.000 đồng/bát, nộm từ 50.000 đồng/đĩa, cá đỏ, cá vàng loại 1 từ 220.000 - 250.000 đồng/kg, loại 2 từ 180.000 - 200.000 đồng/kg.