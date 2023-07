'Gà cưng' của Anh Thư giành 2 hợp đồng lớn tại 'The Face Vietnam'

Thanh Trâm (bên trái) cho biết lý do tham gia truyền hình thực tế The Face Vietnam vì muốn vượt qua vùng an toàn và thử thách điều mới. “Tôi nghĩ nếu không có sự cọ xát qua các cuộc thi như The Face Vietnam, tôi sẽ mất thêm nhiều thời gian để tự khai phá và hiểu chính mình hơn. Giờ tôi biết và đặt niềm tin lớn vào lựa chọn cho con đường tương lai phía trước”, cô cho hay