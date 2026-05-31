Gác bằng kỹ sư điện để đi đánh giày, chàng trai mặc vest lịch lãm nâng tầm nghề vỉa hè

Suốt 10 năm kiên trì mặc vest, mang giày tây lịch lãm để... đánh giày, anh đã chứng minh một triết lý: Không có nghề thấp hèn, chỉ có người thợ chưa đủ giỏi để tạo ra giá trị cho nghề.

Mặc vest đứng đánh giày và triết lý về giá trị công việc

Nhiều năm về trước, hình ảnh người đánh giày ở TP.HCM thường gắn liền với chiếc hộp gỗ thô mộc đựng bàn chải, hộp xi, mảnh vải lau xuất hiện ở các góc quán cà phê vỉa hè. Giờ đây, Nguyễn Trọng Trường Thịnh (31 tuổi, ở phường Gò Vấp, TP.HCM) đang định nghĩa lại công việc đó theo một cách hoàn toàn khác: anh mặc bộ suit vest lịch lãm, mang giày tây sang trọng và đứng chăm chút tỉ mỉ cho từng đôi giày của khách hàng như một nghệ nhân thực thụ.

Đến nay, Thịnh đã có tròn 10 năm gắn bó với thế giới của những đôi giày da. Đối diện với những cái nhìn hiếu kỳ về một người thợ đánh giày "mặc vest", Thịnh mỉm cười chia sẻ anh chưa bao giờ có sự so sánh hay hạ thấp các bậc tiền bối đi trước.

Theo anh, không có nghề nào là cao sang hay thấp hèn, môi trường làm việc có thể thay đổi nhưng điều quan trọng nhất là bản thân mỗi người sẽ tự biết cách làm nên giá trị và sự tôn nghiêm cho cái nghề mình đang theo đuổi. "Chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, bạn cũng có thể trở thành người vĩ đại. Muốn trở thành người giỏi nhất trong nghề thì cứ kiên trì, nỗ lực làm tốt công việc mỗi ngày và tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc", chàng trai bộc bạch.

Trường Thịnh tại bàn đánh giày phục vụ khách hàng Ảnh: Phan Diệp

Hành trình "bẻ lái" từ giảng đường đại học

Khởi nghiệp với cái nghề chẳng liên quan gì đến tấm bằng đại học, không ít người xung quanh từng thẳng thắn cho rằng Thịnh đã lãng phí 4 năm thanh xuân và tiền bạc của gia đình trên giảng đường kỹ sư điện tử.

Cơ duyên đến với nghề của Thịnh bắt đầu rất tình cờ từ thời sinh viên khi anh làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng giày tây. Vì chưa có kiến thức, tuần đầu tiên anh không bán được đôi nào. Để phục vụ công việc, Thịnh mày mò lên mạng tự học về các loại da và lập tức bị mê mẩn trước những kỹ thuật nhuộm màu, "make-up" biến những đôi giày thô thành những tác phẩm nghệ thuật cuốn hút.

Chính vì vậy, ngay khi cầm trên tay tấm bằng kỹ sư điện tử, Thịnh đã có một quyết định khiến nhiều người sốc: không đi làm đúng chuyên ngành mà xin đầu quân làm công nhân trong một xưởng sản xuất giày để học việc từ những công đoạn thô sơ nhất. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, anh tự đứng ra khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu Elegal Shoemaker riêng để sản xuất, hoàn thiện màu sắc (patina) và chăm sóc chuyên sâu cho những đôi giày tây cao cấp.

Đôi giày được đánh bóng, sáng như gương Ảnh: Phan Diệp

Chia sẻ về quãng thời gian học đại học, Thịnh khẳng định 4 năm ở giảng đường không hề vô ích: "Đó là khoảng thời gian quý giá giúp tôi mở rộng tư duy, trưởng thành và có được nền tảng, phương pháp để tự học mọi thứ. Đam mê đến với tôi một cách tự nhiên, và tôi tự hào vì mình đã đủ mạnh mẽ, can đảm để 'bẻ lái' con thuyền cuộc đời theo ý mình".

Tuyệt kỹ "soi gương" và đỉnh cao của thợ thủ công

Minh chứng rõ ràng nhất cho hành trình kiên trì của chàng kỹ sư điện chính là chiếc cúp Quán quân tại cuộc thi Vietnam Shoeshine Championship - đấu trường đầu tiên tại Việt Nam tôn vinh nghề chăm sóc giày da. Tại đây, Thịnh đã vượt qua hàng trăm hồ sơ để giành vị trí cao nhất nhờ kỹ thuật đánh bóng da đỉnh cao.

"Trong vòng 20 phút ngắn ngủi, ban tổ chức yêu cầu thí sinh phải vệ sinh và đánh bóng chiếc giày da sao cho đạt độ bóng hoàn hảo nhất, tựa như có thể soi gương được", Trường Thịnh nhớ lại thử thách đầy tự hào. Anh cho rằng kỹ thuật hay hóa chất dưỡng da giày thì ai cũng có thể học và mua được, nhưng sự khác biệt tạo nên đẳng cấp của người thợ chính là kinh nghiệm, sự tỉ mỉ, tính sạch sẽ và một chút "máu nghệ sĩ" để thổi hồn vào từng sản phẩm độc bản.

Trường Thịnh nhận giải thưởng quán quân cuộc thi đánh giày tháng 3.2025 Ảnh: Phan Diệp

Từ một đôi giày thô ban đầu chỉ có lớp da mộc màu trắng, qua đôi tay của Thịnh, mặt da bắt đầu xuất hiện những tầng màu sắc, hoa văn giả cổ. Anh từng lấy cảm hứng từ những vết loang tự nhiên trên gạch men để tái tạo lên bề mặt da bằng kỹ thuật riêng của mình. Đôi giày tây nhìn từ xa tưởng như chỉ có màu nâu sáng, nhưng khi lại gần dưới ánh sáng sẽ hiện rõ các vệt loang hồng, vàng, xám lấp lánh như một bức tranh.

Trong dòng chảy của xã hội hiện đại, khi nền sản xuất công nghiệp tạo ra quá nhiều sản phẩm đại trà, xu hướng tìm về những giá trị độc bản, may đo thủ công tinh xảo của giới trẻ đang ngày càng nở rộ. Đó chính là mảnh đất để những người thợ thế hệ mới như Thịnh tiếp tục sáng tạo, cống hiến và nâng tầm giá trị cho một nét nghề truyền thống.