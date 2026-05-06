Gác lại giấc mơ TP.HCM, chàng về quê chăm mẹ bị tai biến, bố bị ung thư

Giữa những biến cố liên tiếp ập đến, Hùng chọn bỏ phố về quê làm điểm tựa cho gia đình, chấp nhận tạm dừng việc lập nghiệp .

Hùng cho biết tháng 3.2024, khi mới 23 tuổi, anh quyết định vào TP.HCM để bắt đầu hành trình lập nghiệp với ngành thiết kế và in ấn - lĩnh vực anh đã theo đuổi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Những ngày đầu nơi đất khách không hề dễ dàng. Để tiết kiệm chi phí, anh từng ngủ nhờ tại công ty trong căn phòng chỉ khoảng 5 m2 suốt hơn 1 tháng. Sau khi tích góp được một khoản tiền, Hùng thuê trọ riêng, đặt cọc tiền nhà 1 năm và mua sắm đầy đủ vật dụng sinh hoạt để ổn định cuộc sống lâu dài.

"Mình vào TP.HCM với suy nghĩ phải cố gắng hết sức để sau này mở được xưởng in riêng", Hùng bộc bạch.

Ngoài thời gian làm cộng tác viên cho 2 công ty, anh còn nhận thêm nhiều công việc bên ngoài để tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ. Hùng dành thời gian tìm hiểu phong cách sống, văn hóa và thị hiếu của người trẻ tại TP.HCM nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển công việc sau này.

Sau khoảng 3 tháng, công việc của anh dần ổn định với thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Khi mọi thứ đang đi đúng hướng, Hùng trở về quê thăm gia đình, thì biến cố bất ngờ xảy ra. "Lúc đó mẹ bị đột quỵ nên mình quyết định ở lại chăm sóc. Tất cả công việc trong TP.HCM cũng tạm hoãn lại", anh kể.

Một thời gian sau, Hùng quay lại TP.HCM chỉ để thu dọn đồ đạc rồi trở về quê hẳn. Không lâu sau đó, bố anh tiếp tục phát hiện mắc ung thư trực tràng, còn ông nội lớn tuổi thường xuyên đau yếu cần người túc trực.

Bỏ phố về quê để chăm bố, mẹ

Hiện tại, cuộc sống mỗi ngày của Hùng gần như xoay quanh việc chăm sóc người thân. Anh dành phần lớn thời gian để hỗ trợ mẹ tập vận động, chăm sóc bố trong quá trình điều trị bệnh và phụ giúp ông nội sinh hoạt hằng ngày.

Nguyên Văn Hùng bỏ phố về quê để quay về quê chăm sóc gia đình

Niềm ao ước đối với Hùng là được nhìn thấy người thân trong gia đình nở nụ cười

Có thời điểm áp lực dồn dập khiến anh rơi vào trạng thái hoang mang khi mọi kế hoạch tương lai buộc phải dừng lại. "Mình buồn vì phải dừng tất cả công việc đã ấp ủ rất lâu, nhất là lúc công việc đang phát triển. Có lúc cũng lo cho tương lai sau này sẽ đi về đâu khi phải ở nhà toàn thời gian", Hùng tâm sự.

Hùng cho biết luôn tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình. Tâm lý phải thật vững vàng, không được phép gục ngã dù chỉ một giây.

Theo Hùng, gia đình luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Thành công trong công việc sẽ không còn ý nghĩa nếu một ngày quay lại mà những người thân yêu không còn ở bên cạnh.

Hiện Hùng bắt đầu học và làm thêm mảng TikTok, nhận quay video, booking sản phẩm và bán hàng online để có thêm thu nhập trong lúc vẫn ở nhà chăm sóc gia đình.

Chỉ cần còn thấy cha mẹ cười, mình vẫn còn động lực để cố gắng

Không chỉ gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ và ông nội, Hùng còn là chỗ dựa của vợ và con gái nhỏ. Thời điểm biến cố xảy ra, con gái anh mới 3 tháng tuổi, còn vợ anh vừa chăm con nhỏ vừa đồng hành cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Do gia đình Hùng nhiều người bệnh cần chăm sóc, nên vợ và con gái anh hiện tại ở bên nhà ngoại cách khoảng 60 km để có thêm sự hỗ trợ từ bà ngoại. Vì vậy, mỗi ngày Hùng thường xuyên di chuyển giữa nhà nội, nhà ngoại và bệnh viện để chu toàn mọi việc.

"Có lúc chạy đi chạy lại liên tục giữa bệnh viện với nhà ngoại cũng rất mệt, nhưng chỉ cần thấy vợ con và gia đình vẫn ổn là mình có thêm động lực", anh chia sẻ.

Điều khiến Hùng cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này không phải công việc hay tiền bạc, mà là việc mỗi ngày vẫn còn được ở cạnh những người thân yêu. "Mình vẫn còn may mắn vì còn người thân để chăm sóc. Thấy mọi người còn cười là mình vui rồi", anh bộc bạch.

Không còn là chàng trai ôm nhiều hoài bão nơi thành phố lớn, Nguyễn Văn Hùng của hiện tại chọn trở về quê nhà để làm chỗ dựa cho những người thân yêu nhất. Câu chuyện của anh khiến nhiều người xúc động bởi giữa bộn bề áp lực cuộc sống, vẫn có những người trẻ sẵn sàng gác lại ước mơ cá nhân để giữ lấy mái ấm gia đình.