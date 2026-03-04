Gác lại việc ổn định, tạm xa người yêu, người trẻ TP.HCM lên đường nhập ngũ

Tối muộn, tại đêm hội tòng quân ở P.Xuân Hòa (TP.HCM), vẫn đầy ắp người thân, bạn bè đến tiễn 41 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đó không chỉ là phút chia tay của riêng mỗi gia đình, mà còn là giây phút người trẻ chọn gác lại chuyện riêng, để bước vào một hành trình trưởng thành vì trách nhiệm với Tổ quốc.

Có người được cha mẹ, anh chị em đến tiễn. Có người bất ngờ khi thấy cô giáo cũ xuất hiện giữa đêm. Cũng có người xúc động vì bạn gái, bạn học đại học hay những người bạn thân vẫn chờ đến phút cuối để động viên.

Là một trong những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, Nguyễn Sỹ Hoàng Đạt (24 tuổi) xúc động khi có 4 người thân trong gia đình đến chia tay. Tốt nghiệp Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), đang có công việc ổn định trong lĩnh vực đồ họa 3D, Đạt cho biết bản thân vẫn quyết định tạm gác công việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đạt chia sẻ rằng bạn cảm thấy vui vì có gia đình ở bên trong thời khắc đặc biệt này. Theo Đạt, đây là trách nhiệm của thanh niên nên việc lên đường nhập ngũ là một bước đi để bản thân trở nên vững vàng hơn ẢNH: AN VY

"Theo mình, mỗi người đều có con đường phát triển riêng, và môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Chưa kể, việc từng trải qua quân ngũ cũng là một điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng nên mình quyết định đi nhập ngũ", Đạt nói.

Ngồi cạnh con trai, cô Đinh Thị Khánh Vân, mẹ của Đạt, không giấu được niềm xúc động. Cô cho biết gia đình rất tự hào khi thấy con trưởng thành, biết sống có trách nhiệm và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ với đất nước.

Nếu Đạt có gia đình sát cánh trong giờ phút chia tay, thì Nguyễn Trần Hy Khang (18 tuổi) lại bất ngờ và hạnh phúc khi được cô giáo cũ đến tiễn. Người đến chia tay Khang là cô Võ Thị Thắm, từng dạy môn vật lý cho bạn.

Khang được cô giáo tặng quà trước khi lên đường nhập ngũ ẢNH: AN VY

Khang kể trước đó bạn có đăng hình ảnh chuẩn bị nhập ngũ lên mạng xã hội. Sau đó, cô giáo nhắn hỏi thăm rồi quyết định đến tận nơi để gặp mặt, động viên học trò trước khi lên đường. Nam thanh niên nói rất vui khi thấy cô xuất hiện trong đêm hội tòng quân, bởi đó là tình cảm đặc biệt mà bạn không ngờ tới.

Về phía mình, cô Thắm cũng gửi gắm hy vọng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Khang sẽ tiếp tục con đường học tập, theo đuổi những dự định còn dang dở để xây dựng tương lai của bản thân.

Cũng mang theo nhiều suy nghĩ trước ngày nhập ngũ là Đào Đình Đức (24 tuổi), trợ giảng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), đồng thời là đảng viên tự nguyện viết đơn lên đường. Với chàng trai này, quyết định nhập ngũ đến từ nhận thức rất rõ ràng về trách nhiệm của người trẻ.

Gặp gia đình tại đêm hội tòng quân, Đức không giấu được sự xúc động ẢNH: AN VY

Đức cho biết có một câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại trong bạn nhiều suy nghĩ từ những năm dịch Covid-19. Từ đó, bạn luôn tự hỏi người trẻ có thể làm gì, cần đóng góp gì để đất nước phát triển hơn, giữ vững vị thế và khát vọng vươn lên. Chính những trăn trở ấy đã thôi thúc Đức viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đức nói để chuẩn bị cho hành trình mới, khoảng nửa năm nay Đức đã tập gym, rèn luyện sức khỏe, sắp xếp tư trang và chuẩn bị tâm lý cho những ngày đầu quân ngũ. Nam thanh niên thừa nhận mình cũng có nỗi nhớ nhà, bởi phải tạm xa gia đình trong một khoảng thời gian không ngắn. Tuy nhiên, Đức tin rằng cảm giác ấy rồi sẽ vơi đi, nhường chỗ cho tình đồng đội và sự đoàn kết trong đơn vị. Bạn tự nhủ khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua nếu giữ được tinh thần quyết tâm.

Nghe con trai chia sẻ, cô Nguyễn Thị Thu Thảo, mẹ của Đức, vừa tự hào, vừa nghẹn ngào. Cô nói bản thân rất xúc động khi con tự nguyện đi nhập ngũ, nhưng với một người mẹ, việc thấy con xa nhà vẫn khiến cô không khỏi lo lắng. Dù vậy, khi thấy ý chí của con, gia đình cũng ủng hộ để con thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc.

Có những người mẹ lặng lẽ chụp cho con tấm ảnh lưu niệm trên sân khấu trước giờ chia tay ẢNH: AN VY

Theo cô Thảo, tâm trạng của các bà mẹ có con nhập ngũ đều giống nhau, vừa bồi hồi, vừa xúc động, vừa lo con không quen với môi trường mới… Nhưng trên tất cả vẫn là niềm tự hào khi con được vào quân đội rèn luyện, học cách sống kỷ luật, bản lĩnh và kiên cường hơn. Trước giờ chia tay, điều cô dặn con nhiều nhất là phải cố gắng hết mình, rèn luyện, học tập thật tốt và đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Còn Đỗ Trần Minh Ân (23 tuổi) nhận được lời chúc từ bạn gái là Trương Huệ Mẫn (23 tuổi). Mẫn mong Ân lên đường bình an, giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn Ân cho biết bạn muốn hoàn thành nghĩa vụ để sau này có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp.

Ân và Mẫn chụp ảnh lưu niệm trong đêm hội tòng quân ẢNH: AN VY

Nguyễn Minh Long (22 tuổi) cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi những người bạn đại học đến tiễn mình. Long cho biết từng có 6 tháng làm việc tại một ngân hàng chứng khoán, nhưng khi Tổ quốc gọi, bạn quyết định gác lại công việc để lên đường. Với Long, đó là lựa chọn tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.

Long được 2 người bạn học cùng đại học đến động viên trước khi lên đường ẢNH: AN VY

Có mặt để tiễn bạn, Lê Trí Thức và Huỳnh Thanh Vân nói họ rất tự hào trước quyết định của Long. Trong mắt những người bạn đồng trang lứa, việc dám tạm gác công việc, kế hoạch cá nhân để thực hiện nghĩa vụ quân sự là điều rất đáng trân trọng.

Với các thanh niên, việc bạn bè, gia đình tới tiễn là một nguồn động lực tinh thần rất lớn trước khi lên đường ẢNH: AN VY

Giữa đêm muộn, những tiếng dặn dò vẫn nối dài, những ánh mắt vẫn hướng theo từng thanh niên chuẩn bị bước vào chặng đường mới. Có gia đình lặng lẽ nắm tay con, có bạn bè tranh thủ chụp tấm hình, có người mẹ khoác vai con thật lâu rồi mới chịu buông tay…