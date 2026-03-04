Lá đơn nhập ngũ của cặp song sinh viết bằng khát vọng: 'Tuổi 19 đẹp nhất để rèn luyện'

Tình nguyện nhập ngũ

Những ngày này, căn nhà nhỏ của gia đình ông Trương Thanh Sơn ở phường An Khê (TP.Đà Nẵng) rộn ràng hơn thường lệ. Bà con lối xóm, người thân liên tục ghé thăm để chúc mừng và động viên 2 anh em song sinh Trương Thanh Huy và Trương Thanh Hoàng (19 tuổi) chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2026.

Hai anh em không chỉ cùng sinh ra một ngày, lớn lên dưới một mái nhà, mà giờ đây còn chung một quyết định lớn: tạm gác giấc mơ giảng đường để viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Cặp song sinh Huy và Hoàng bên cạnh bà nội ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Căn nhà của 2 em tuy đơn sơ, không treo nhiều bằng khen rực rỡ, nhưng lại thấm đẫm truyền thống cách mạng. Hình ảnh ông nội từng tham gia kháng chiến cùng những câu chuyện bom đạn thời gian khó trong mỗi bữa cơm gia đình đã âm thầm gieo vào lòng 2 anh em tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm với quê hương từ thuở nhỏ.

Năm 2025, cả hai đều đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đủ điều kiện theo học những ngành mà mình yêu thích. Bạn bè, thầy cô đều tin rằng 2 anh em sẽ sớm trở thành sinh viên của một trường đại học lớn. Thế nhưng, khi thông tin về đợt tuyển quân năm 2026 được phổ biến, 2 anh em đã nghiêm túc bàn bạc với nhau và với gia đình.

Huy có phần trầm tính, trong khi Hoàng lại sôi nổi, hoạt bát. Dù tính cách khác nhau, họ gặp nhau ở lý tưởng sống đó là được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, được cống hiến cho xã hội bằng sức trẻ của mình.

"Tụi em vẫn hay nói với nhau, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ thử sức trong môi trường quân ngũ hoặc công an, để biết mình có thể đi được đến đâu", Huy chia sẻ, ánh mắt sáng lên khi nói về quyết định của mình.

Giấy khen ghi nhận thành tích của Trương Thanh Hoàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hai lá đơn tình nguyện được viết trong một buổi tối yên tĩnh, không có bất kỳ sự thúc ép nào. Đó là tiếng nói từ trái tim của những thanh niên muốn thử thách bản thân trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc, nơi không có chỗ cho sự tùy tiện.

"Chúng em nghĩ rằng, tuổi 19 là độ tuổi đẹp nhất để rèn luyện. Nếu sau này mới đi nghĩa vụ thì sẽ khó toàn tâm toàn ý cho việc học. Vì vậy, tụi em quyết định tạm gác lại kế hoạch cá nhân, hoàn thành nghĩa vụ trước rồi mới tính tiếp con đường dài phía trước", Hoàng chậm rãi nói.

Hành trang của tuổi 19

Việc 2 anh em song sinh cùng nhập ngũ mang lại một cảm xúc đặc biệt. Họ vừa là đồng đội, vừa là điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhau trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời.

"Chúng em muốn được thử thách bản thân trong môi trường có kỷ luật nghiêm khắc. Ở đó, mọi thứ đều phải đúng giờ, đúng quy định, không có chỗ cho sự tùy tiện. Em tin rằng sau 2 năm rèn luyện, mình sẽ trưởng thành hơn rất nhiều", Hoàng chia sẻ.

Tiếp câu chuyện đang dang dở của em trai, Huy cho biết với 2 anh em, nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội. Cơ hội để mình sống có ích, để hiểu hơn giá trị của sự hy sinh thầm lặng.

"Nếu không đi, có thể sau này em sẽ tiếc vì đã bỏ lỡ một trải nghiệm quan trọng của tuổi trẻ", Huy quả quyết.

Với cặp song sinh Huy và Hoàng, nhập ngũ là để rèn luyện bản lĩnh cá nhân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoàng tiếp lời: "Có anh trai đi cùng, em thấy yên tâm hơn. Nhưng tụi em cũng xác định, vào môi trường mới thì mỗi người phải tự lập, tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chúng em hứa với nhau rằng sẽ cố gắng hết sức, không để ai phải thất vọng, nhất là ba mẹ".

Ngoài quần áo, vật dụng cá nhân, hành trang lớn nhất mà Huy và Hoàng mang theo có lẽ là niềm tin và khát vọng cống hiến.

"Tuổi trẻ chỉ có một lần. Em muốn sau này, khi nhìn lại, mình có thể tự hào vì đã sống trọn vẹn, đã dám bước ra khỏi vùng an toàn", Hoàng tâm sự.

Ngồi lặng lẽ nghe các con chia sẻ, ông Trương Thanh Sơn không giấu được xúc động. Ông kể, khi 2 con thông báo ý định viết đơn tình nguyện, ông vừa bất ngờ vừa tự hào.

"Là cha, tôi cũng có chút lo lắng. Môi trường quân ngũ, công an chắc chắn vất vả, kỷ luật nghiêm. Nhưng khi nghe các con phân tích rõ ràng, tôi hiểu đây không phải là quyết định bồng bột. Các con đã suy nghĩ rất chín chắn", ông Sơn nói.

Ông cho rằng môi trường lực lượng vũ trang là nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm, những điều mà không trường lớp nào có thể dạy đầy đủ.

"Tôi tin rằng 2 năm trong môi trường ấy sẽ là hành trang quý giá cho tương lai của các con, dù sau này các con theo ngành nghề gì", ông chia sẻ.

Ông Sơn cho hay gia đình luôn ủng hộ và động viên để các con yên tâm lên đường. Hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc là điều đáng trân trọng.

"Tôi chỉ dặn các con phải giữ gìn sức khỏe, sống chan hòa, đoàn kết với đồng đội", ông chia sẻ thêm.

Không chỉ riêng Huy và Hoàng, đợt tuyển quân năm nay tại phường An Khê ghi nhận nhiều thanh niên xung phong viết đơn tình nguyện. Đáng chú ý, có đến 5 cặp anh em ruột cùng đăng ký nhập ngũ.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Những trường hợp tự nguyện như anh em song sinh Huy - Hoàng là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố.