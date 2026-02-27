Hai anh em ruột tình nguyện lên đường nhập ngũ

Tạm gác công việc

Chia sẻ cùng PV Thanh Niên, Lê Thanh Dương (21 tuổi) và Lê Nguyễn Thanh Duy (19 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Long Hội, Vĩnh Long) cho biết cả hai sẽ lên đường nhập ngũ ngày 5.3 tới đây.

Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Long Hội đến thăm gia đình có 3 người chuẩn bị lên đường nhập ngũ ẢNH: NAM LONG

Trước khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Dương đang làm công nhân cho một công ty sản xuất nệm ở Đồng Tháp, với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Hay tin địa phương tuyển quân, Dương xin ngưng việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ và may mắn trúng tuyển.

"Hồi nhỏ gia đình khó khăn, em phải nghỉ học sớm để đi làm. Giờ em muốn bắt đầu lại nên quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau đó, em sẽ học tiếp với ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân ngũ", Dương chia sẻ.

Dương và Duy phụ giúp gia đình trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc ẢNH: NAM LONG

Thấy anh trai tình nguyện nhập ngũ, Duy cũng gác lại công việc xây dựng với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng để đi cùng. "Hồi nhỏ em ham chơi, rồi ra đời sớm, thấy anh mình có ý định góp sức trẻ cho Tổ quốc, bản thân em cũng muốn làm gì đó nên quyết định cùng anh trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ và hai anh em đều trúng tuyển", Duy chia sẻ.

Ông Lê Thanh Quân (43 tuổi, cha của Duy và Dương) cho biết thấy hai con trai có suy nghĩ tích cực, ông rất vui. "Tôi làm thuê ở vựa vật liệu xây dựng, vợ làm công nhân, hai vợ chồng đi suốt, hai đứa con trai làm cũng gửi tiền về phụ ba mẹ xây được cái nhà. Tôi mừng lắm, nghe hai đứa muốn góp sức trẻ cho Tổ quốc, gia đình tôi ủng hộ tuyệt đối, dặn dò con cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao", ông Quân nói.

Anh họ cũng tình nguyện nhập ngũ

Thấy hai anh em Dương và Duy tình nguyện lên đường nhập ngũ, Lê Nguyễn Nhật Vinh (20 tuổi, con của bác ruột Dương và Duy, nhà gần bên) cũng tạm gác ước mơ làm giáo viên để viết đơn nhập ngũ.

Vinh thường xuyên làm nhiều việc nhà phụ giúp cha mẹ ẢNH: NAM LONG

Vinh nhớ lại khi tốt nghiệp lớp 12 bản thân có ước mơ làm giáo viên thể chất giống cha mình. Thế nhưng, năm đó Vinh thi chưa đạt nên đi làm cho một công ty ở Đồng Nai với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng. Vừa làm, Vinh vừa ôn tập để năm sau thi tiếp. "Em muốn thử thách bản thân và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội nên viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự và may mắn trúng tuyển. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt trong môi trường quân ngũ", Vinh nói.

Ông Lê Thanh Đức (48 tuổi, cha của Vinh), hiện là giáo viên thể chất của Trường THCS Phú Thịnh, Vĩnh Long, nhớ lại: "Lúc biết con có ước mơ được làm giáo viên như mình, bản thân rất vui, nhưng sức con chưa đến, tôi cũng khuyên cháu ráng ôn thêm 1 năm rồi thử sức xem sao. Nhưng nay con muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, góp sức mình cho Tổ quốc, gia đình rất ủng hộ".

Theo thượng tá Trần Văn Bùi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Long Hội, năm nay xã có 25 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 10 tân binh tham gia nghĩa vụ CAND. Sáng 4.3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ thực hiện lễ đưa quân về Ban Chỉ huy quân sự H.Vũng Liêm (cũ) để sáng 5.3 các điểm đồng loạt đưa quân về đơn vị mới.



