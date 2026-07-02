'Gái Nghệ' Hương Tràm ra sao sau 2 năm về Việt Nam?

Hương Tràm áp lực khi hát về Nghệ An

Chiều 1.7, Hương Tràm chính thức giới thiệu đến truyền thông và khán giả sản phẩm âm nhạc Gái Nghệ. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh sáng tác riêng cho nữ ca sĩ, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của cô sau nhiều năm gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc. Tại buổi ra mắt, Hương Tràm nhận được sự chúc mừng từ nhiều đồng nghiệp như Võ Hạ Trâm, Lân Nhã, Phạm Anh Duy, vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh...

Hương Tràm khéo léo đưa các địa danh, món ăn đặc sản... của quê hương mình vào MV Gái Nghệ Ảnh: NVCC

Với Gái Nghệ, Hương Tràm cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh lẫn tư duy âm nhạc. Thay vì tiếp tục khai thác thế mạnh ballad đã làm nên tên tuổi, nữ ca sĩ lựa chọn kết hợp chất liệu dân ca xứ Nghệ với bản phối hiện đại mang màu sắc pop, electro và rock. Tiết tấu dồn dập cùng các lớp âm thanh điện tử tạo nên không khí trẻ trung, sôi động, trong khi phần ca từ vẫn giữ đậm tinh thần ví, giặm. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại giúp âm nhạc của Hương Tràm mới mẻ hơn sau 5 năm đi du học ở Mỹ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết việc thực hiện một sản phẩm lấy cảm hứng từ quê hương xứ Nghệ khiến cô chịu không ít áp lực, bởi bản thân phải dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa và các giá trị truyền thống. Dù vậy, quán quân Giọng hát Việt 2012 vẫn quyết tâm thực hiện dự án này với mong muốn khán giả nhìn thấy nhiều khía cạnh hơn trong con đường nghệ thuật của mình, thay vì chỉ nhớ đến cô qua chất giọng nội lực hay phô diễn kỹ thuật thanh nhạc trong các MV.