Galaxy A08 giá rẻ 'lên kệ', người mua thêm lựa chọn pin khủng

Sau khi âm thầm xuất hiện trên một số website bán lẻ, Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu smartphone 4G giá rẻ mới nhất của hãng, Galaxy A08, bắt đầu tại Malaysia. Trong thông cáo báo chí, Samsung đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về các tính năng và giá bán của Galaxy A08, đồng thời cho biết thiết bị sẽ sớm được phân phối rộng rãi hơn tại các thị trường khác.

Galaxy A08 được bán với giá chưa đến 5 triệu đồng ẢNH: SAMSUNG

Galaxy A08 nổi bật với viên pin lớn 6.000 mAh, vượt trội so với viên pin 5.000 mAh có trong phiên bản tiền nhiệm, mặc dù tốc độ sạc vẫn giữ nguyên ở mức 25 W. Màn hình LCD HD+ 6,7 inch với tần số quét 90 Hz cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trên thiết bị.

Galaxy A08 có gì để gây chú ý trong phân khúc giá rẻ?

Mặc dù có giá rẻ, Samsung vẫn không quên trang bị cho Galaxy A08 nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh, bao gồm Circle to Search của Google, khả năng nhận diện nhạc và tìm kiếm trang phục thông qua tính năng Find the Look mới. Samsung cũng hỗ trợ nhiều tác nhân AI như Gemini và Perplexity, giúp người dùng tương tác với các ứng dụng thông qua lệnh thoại hoặc nhấn giữ lâu. Tuy nhiên, hiệu năng AI không phải là điểm mạnh của Galaxy A08, bởi thiết bị được tập trung vào những tính năng thiết yếu hơn.

Về cấu hình, Galaxy A08 sử dụng chip MediaTek Helio G99+, kết hợp với RAM LPDDR5 lên đến 6 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Máy cũng có khe cắm thẻ nhớ microSD, giúp người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 2 TB.

Thiết lập camera ở mặt sau của thiết bị ẢNH: SAMSUNG

Đối với khả năng chụp ảnh, Galaxy A08 được trang bị camera chính 50 MP với tính năng tự động lấy nét, cảm biến độ sâu 2 MP và camera trước 8 MP. Mặc dù không thể kỳ vọng vào chất lượng ảnh hay video xuất sắc, nhưng thiết bị vẫn có xếp hạng IP64 về khả năng chống bụi và tia nước bắn vào, cùng jack cắm tai nghe 3,5 mm và cảm biến vân tay.

Một điểm nổi bật khác của Galaxy A08 là cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn từ Samsung, với khả năng nhận được tới 6 thế hệ Android và 6 năm cập nhật bảo mật. Thiết bị cũng đi kèm với Samsung Knox Vault để bảo vệ thông tin nhạy cảm bằng phần cứng.