Galaxy S24 Ultra sẽ sử dụng vật liệu titan giống iPhone 15 Pro

Theo Tech Unwrapped, bằng cách sử dụng vật liệu titan mới thay thế cho khung nhôm trên tiền nhiệm, Galaxy S24 Ultra sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, giống như những gì mà iPhone 15 Pro dự kiến mang lại. Thông tin này được chia sẻ bởi Ice Universe - chuyên gia rò rỉ nổi tiếng trên Twitter.



Bản kế nhiệm của Galaxy S23 Ultra sẽ nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo sự cứng cáp CHỤP MÀN HÌNH

Ice Universe đã chia sẻ một hình ảnh về bảng tuần hoàn các nguyên tố có số 22, về cơ bản là con số nói lên vật liệu titan. Đây có thể là manh mối cho thấy mẫu smartphone hàng đầu sắp tới của Samsung sẽ lựa chọn. Hiện tại, Galaxy S23 Ultra có khung nhôm Armor, được biết đến về độ bền cao và giúp điện thoại trở thành một trong những chiếc smartphone bền nhất trong thế hệ của nó. Tuy nhiên, Samsung cuối cùng cũng có thể từ bỏ vật liệu này để chuyển sang titan, nhờ vậy phù hợp với kế hoạch của Apple trong việc triển khai khung titan trên iPhone 15 Pro cao cấp sắp tới.

Ngoài việc cứng hơn nhiều so với nhôm hiện được sử dụng trên Galaxy S23 Ultra, titan còn mang đến những cải tiến thú vị khác. Mật độ của nhôm thấp hơn nhiều so với titan, do đó chỉ cần một phần nhỏ titan là có thể đạt được độ bền vật lý như của nhôm.

Kết quả là, titan có độ dày mỏng hơn khi hoạt động trên Galaxy S24 Ultra. Samsung có thể làm cho smartphone của mình nhẹ hơn so với 234 gram của thế hệ trước. Sự khác biệt rõ ràng sẽ không đáng kể nhưng xét cho cùng, bất kỳ sự giảm trọng lượng nào trên bàn cân đều tốt cho người dùng. Titan cũng có khả năng chống ăn mòn và có thể mang lại vẻ ngoài cao cấp hơn cho smartphone.

Tuy nhiên, titan đắt hơn nhôm và nếu Samsung áp dụng nó cho Galaxy S24 Ultra, giá của điện thoại có thể còn cao hơn Galaxy S23 Ultra. Samsung đã tăng giá nhiều đối với dòng Galaxy S23, vì vậy hy vọng dòng sản phẩm kế nhiệm của nó sẽ không bị tăng giá thêm. Hiện vẫn còn phải xem liệu Samsung có chọn vật liệu mới này trên Galaxy S24 Ultra hay không.