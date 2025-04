Galaxy S25 Edge bất ngờ bị trì hoãn vào phút cuối

Theo báo cáo mới nhất từ người rò rỉ nổi tiếng Ice Universe, có khả năng người dùng sẽ phải chờ đợi Galaxy S25 Edge lâu hơn dự kiến. Các báo cáo chỉ ra rằng, thay vì ra mắt chính thức Galaxy S25 Edge vào ngày 15.4, Samsung đã quyết định trì hoãn việc phát hành sản phẩm cho đến tháng 5 hoặc tháng 6.

Nguyên mẫu Galaxy S25 Edge được Samsung trình diễn vào đầu năm ẢNH: PHONEARENA

Trì hoãn Galaxy S25 Edge là 'không nên xảy ra'

Điều này đã khiến không ít người trong ngành cảm thấy bối rối, đặc biệt khi nhiều nhà bán lẻ đã sẵn sàng cho việc đặt hàng trước sản phẩm. Hơn nữa, động thái này có thể không phải là quyết định khôn ngoan, đặc biệt khi Samsung dự kiến phát hành sản phẩm với số lượng hạn chế.

Chưa rõ lý do đằng sau sự chậm trễ. Một số nguồn tin cho biết lý do của điều này bắt nguồn từ sự thay đổi trong bộ phận lãnh đạo Samsung mới đây. Hơn nữa, Samsung có lẽ không muốn mắc phải sai lầm sau sự xuất hiện của Pixel 9a, đặc biệt khi Galaxy S25 Edge được cho là sẽ có giá cao hơn nhiều so với mẫu smartphone Android tầm trung mới nhất của Google.

Phó chủ tịch kiêm đồng CEO Samsung đột tử

Theo các tin đồn, Galaxy S25 Edge được cho là sẽ có ba tùy chọn màu sắc, thiết kế với khung titan, màn hình 6,7 inch và sử dụng chip xử lý Snapdragon 8 Elite. Thiết bị này cũng được kỳ vọng sẽ trang bị RAM 12 GB và dung lượng lưu trữ lên đến 512 GB. Đặc biệt, viên pin 3.900 mAh sẽ được tích hợp trong thân máy mỏng 6,4 mm, điều này khiến người dùng lo ngại về khả năng xảy ra sự cố như những gì đã gặp phải với một số điện thoại siêu mỏng trước đây.

Mặc dù có nhiều thông tin trái chiều, người dùng vẫn có lý do để hy vọng vào sự ra mắt của Galaxy S25 Edge. Thời gian sẽ cho thấy Samsung có thể mang đến bất ngờ gì cho người hâm mộ trong thời gian tới.