Galaxy S26 và S26 Plus ra đời chỉ để 'làm nền' cho Galaxy S26 Ultra?

Theo PhoneArena, Samsung dường như đang thiếu đi sự nhiệt huyết và mục tiêu rõ ràng khi ra mắt bộ đôi Galaxy S26 và S26 Plus, dẫn đến những nghi vấn từ người dùng về việc công ty Hàn Quốc đang âm thầm cho các "biến thể cơ bản" của dòng Galaxy S về hưu.

Sức hấp dẫn đối với Galaxy S26 và S26 Plus dường như không có... ẢNH: MASHABLE

Kể từ khi ra mắt Galaxy S22, Samsung đã liên tục phát hành những mẫu điện thoại gần như giống hệt nhau mà không có sự cải tiến đáng kể nào, dẫn đến cảm giác cho rằng hãng đang đi trên ranh giới mong manh giữa sự nhất quán và sự thiếu nỗ lực. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra lại thu hút sự chú ý với nhiều tính năng mới và hấp dẫn để trở thành chiếc điện thoại Android được săn đón nhất hiện nay.

Sự thiếu đồng nhất của dòng Galaxy S26

Mặc dù không có nhiều khác biệt so với phiên bản trước, nhưng Galaxy S26 Ultra mang lại giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra. Ngược lại, Galaxy S26 và S26 Plus chỉ tồn tại như những sản phẩm tạm thời khi không có nhiều điểm nổi bật.

Ví dụ, Galaxy S26 vẫn chỉ hỗ trợ sạc 25W, trong khi phiên bản Ultra đã nâng cấp lên 60W. Sự khác biệt này cho thấy Samsung đang tạo ra một vòng xoáy tiêu cực: hướng người dùng đổ xô mua Galaxy S Ultra vì sự hấp dẫn so với các bản thông thường kém nổi bật.

.... khiến người dùng tập trung lớn vào Galaxy S26 Ultra cao cấp hơn ẢNH: KHƯƠNG NHA

Hơn nữa, Samsung đang tạo ra sự thiếu đồng nhất giữa các phiên bản Ultra và cơ bản. Những tính năng đáng lẽ phải có trên Galaxy S và S Plus, như camera cải tiến hay thiết kế đột phá, lại không xuất hiện để làm giảm giá trị tổng thể của sản phẩm. Trong khi đó, Apple đã thành công trong việc phổ biến các tính năng tốt nhất của dòng Pro cho các mẫu thấp hơn nhằm tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Đối với góc độ người tiêu dùng, nếu đang tìm kiếm một điện thoại Samsung đáng tin cậy với hiệu suất tốt mà không quá quan tâm đến thông số kỹ thuật, Galaxy S26 và S26 Plus có thể là lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu ngân sách là vấn đề, người dùng được khuyến cáo chú ý đến các sản phẩm tầm trung, như dòng Galaxy A, vì chúng mang lại giá trị tốt hơn mà không thua kém nhiều về tính năng so với Galaxy S26 và S26 Plus.