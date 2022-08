Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 mở bán tại Việt Nam

Hệ thống bán lẻ FPT Shop đã chính thức mở bán siêu phẩm Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 sớm nhất thị trường vào tối 25.8. Chỉ sau 1 giờ mở bán, hệ thống đã giao 500 máy Galaxy Z series chính hãng đầu tiên tại Việt Nam đến tận tay người dùng.

Trước đó, từ ngày 11 - 25.8, FPT Shop đã mở chương trình đặt trước Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 với quà tặng trị giá đến 7,5 triệu đồng. Tính đến chiều 25.8, FPT Shop đã nhận về khoảng 3.000 đơn hàng và hơn 2.100 đơn cọc, trong đó Galaxy Z Fold4 chiếm tỷ lệ đến 60%. Về bộ nhớ, phiên bản 128 GB được khách hàng lựa chọn nhiều nhất.

“Năm nay giá bán lẻ của bộ đôi siêu phẩm đều giảm 1 triệu đồng so với giá dự kiến. Bên cạnh màu sắc và thiết kế nổi bật, giá Galaxy Z Flip4 sau ưu đãi còn 19,99 triệu đồng cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy người dùng mới muốn trải nghiệm sản phẩm. So với thế hệ tiền nhiệm, Galaxy Z series 2022 chưa có sự tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, Samsung đang triển khai nhiều chiến dịch marketing cũng như kế hoạch bán hàng để thu hút đối tượng khách hàng còn đang do dự, chưa sử dụng dòng điện thoại gập này”, ông Trần Xuân Nam - Giám đốc Ngành hàng Samsung Hệ thống FPT Shop chia sẻ.

Cùng thời điểm vào tối 25.8, hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động cũng tổ chức sự kiện tri ân những khách hàng đã đặt trước Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4.

Trước đó, Thế Giới Di Động cũng triển khai chương trình đặt mua sản phẩm mới của Samsung với nhiều chương trình khuyến mãi lên tới 7,5 triệu đồng. Cụ thể, người dùng sẽ được nhận voucher mua phụ kiện Galaxy trị giá 3 triệu đồng, miễn phí gói Samsung Care+ 1 năm cho dòng Galaxy Z trị giá đến 4,5 triệu đồng.







Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh chia sẻ: “Điện thoại gập đang là xu hướng thế giới, đặc biệt là từ Galaxy Z3 series đến nay là Galaxy Z4 series đều nhận được sự quan tâm, yêu thích của khách hàng với lượng đặt cọc lớn. Thế Giới Di Động cũng như Samsung đã nỗ lực hết mình để có thể giao tận tay những chiếc điện thoại mới này đến khách hàng sớm nhất, ngay trước khi chương trình pre-order kết thúc”.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, đơn vị này cũng triển khai một chương trình giao máy cho khách tại cửa hàng 79 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM với tên gọi “Mở ra tương lai”, kèm theo những phần quà lên đến 10 triệu đồng. Cụ thể ngoài các ưu đãi của sản phẩm, người dùng được giảm thêm 500.000 đồng khi tham gia nhận máy tại cửa hàng và 200 suất đầu tiên sẽ nhận được hộp quà đặc biệt. Trong đêm mở bán, hệ thống đã giao khoảng 500 máy cho người dùng.

Tại hệ thống CellphoneS, đơn vị này cũng ghi nhận số lượng gần 1.600 khách hàng quan tâm và đặt cọc trước cho bộ đôi màn hình gập của Samsung. Hệ thống ghi nhận mức quan tâm lớn của người dùng, khi chỉ mới vài ngày mở chương trình đặt trước đã có gần 400 khách đặt.

Theo số liệu đặt hàng từ CellphoneS, Galaxy Z Fold 4 là chiếc máy được nhiều khách hàng chọn lựa tại hệ thống, chiếm đến 68% so với tổng số lượng đặt cọc. Tỷ lệ khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold 4 yêu thích màu đen và xanh chiếm phần lớn. Trong khi với Galaxy Z Flip 4, khách hàng đặt trước nhiều nhất ở màu xanh và tím. Đa phần người dùng chọn phiên bản dung lượng tiêu chuẩn.

Theo chia sẻ từ hệ thống CellphoneS, lượng khách hàng quan tâm Galaxy Z series năm nay đang hơn mức kỳ vọng bởi yếu tố giá thành ưu đãi, những nâng cấp tuy nhỏ nhưng mang đến trải nghiệm khác biệt đối với một sản phẩm màn hình gập như thanh taskbar thông minh, đa nhiệm nhiều ứng dụng, chụp ảnh linh hoạt với Flex Cam…