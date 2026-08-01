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Galaxy Z Fold8 thu hút người mua trẻ tuổi

Kiến Văn
Kiến Văn
Galaxy Z Fold8 đang thu hút đông đảo người mua trẻ tuổi, phản ánh xu hướng điện thoại gập dần trở nên phổ biến hơn.

Hôm 31.7, Samsung công bố hơn 50% người tiêu dùng thuộc thế hệ 10 - 30 (từ 10 đến 30 tuổi, tức nhóm người trẻ tuổi) đã đặt trước các mẫu Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8. Thời gian đặt trước loạt sản phẩm màn hình gập mới diễn ra trong khoảng từ ngày 28.7 đến 3.8.

Người trẻ đang đổ xô mua Galaxy Z Fold8, Samsung hưởng trái ngọt - Ảnh 1.

Trắng Cream (ngoài cùng bên phải) là lựa chọn màu Galaxy Z Fold8 được người dùng săn đón

ẢNH: SAMSUNG

Theo thông tin từ EDaily, mẫu điện thoại được ưa chuộng nhất trong nhóm thế hệ 10 - 30 là Galaxy Z Fold8, sản phẩm có kích thước tương đương với một cuốn hộ chiếu khi gập lại. Màu sắc được lựa chọn nhiều nhất là màu Trắng Cream, tiếp theo là các màu độc quyền như Xanh Pistachio và Tím Lavender. Đối với Galaxy Z Fold8 Ultra, người dùng ưa chuộng màu Đen Graphite và Xanh Shadow, trong khi Xanh Mint, Trắng Cream và Hồng Rosé là những màu phổ biến cho Galaxy Z Flip8.

Đâu là lý do khiến Galaxy Z Fold8 hút khách?

Người phát ngôn của Samsung Electronics cho biết: "Đợt đặt hàng trước này đã nhận được phản hồi nhanh chóng từ nhóm tuổi 10 - 30 ngay từ đầu, khẳng định kỳ vọng cao của họ về trải nghiệm sống động và khả năng di động của kiểu dáng mới này". Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiều ưu đãi, bao gồm dung lượng lưu trữ gấp đôi, sẽ hết hạn vào ngày 3.8, vì vậy công ty khuyến khích khách hàng nên đặt hàng trong thời gian này.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Trải nghiệm chuẩn Ultra trên điện thoại gập

Samsung tin rằng lợi ích dung lượng lưu trữ gấp đôi là yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công của chương trình đặt trước. Cụ thể, khách hàng đặt trước phiên bản 256 GB sẽ được nâng cấp miễn phí lên phiên bản 512GB. Ngoài ra, công ty còn cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như gói đăng ký Google AI Pro miễn phí trong 6 tháng, phiếu giảm giá Galaxy Watch và chương trình "New Galaxy AI Subscription Club" nhằm đảm bảo giá trị khi đổi máy cũ.

Trước đó, phiên bản màu Xanh Pistachio của Galaxy Z Fold8 đã nhanh chóng hết hàng tại Mỹ. Mặc dù công ty đã bổ sung hàng, nhưng thời gian giao hàng hiện tại có thể kéo dài đến tháng 9.

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