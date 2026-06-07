GAM gục ngã trước DCG, LMHT Việt Nam chỉ còn một đại diện tại MSI 2026

Hành trình của GAM Esports tại LCP 2026 Split 2 đã chính thức khép lại sau thất bại trước Deep Cross Gaming (DCG). Trận thua này không chỉ khiến GAM dừng bước trong cuộc đua vô địch mà còn đánh mất cơ hội giành tấm vé đến MSI 2026, giải đấu quốc tế lớn thứ hai trong năm của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT).

Kết quả này đồng nghĩa với việc Việt Nam chỉ còn duy nhất đại diện tại MSI 2026 là Secret Whales. Đại diện VCS đã sớm giành vé nhờ lượng điểm tích lũy vượt trội, trong khi DCG sẽ cạnh tranh với chính TSW cho ngôi vô địch Split 2 và suất hạt giống số 1 của LCP tại giải đấu quốc tế sắp tới.

Đối với GAM, đây là một kết cục đáng tiếc khi đội tuyển đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa. Sự trở lại của Gloryy từng mang đến nhiều kỳ vọng sau chiến thắng áp đảo trước MVK Esports. Tuy nhiên, trước một DCG giàu kinh nghiệm và sở hữu lối chơi kỷ luật, đại diện Việt Nam không thể duy trì sự ổn định cần thiết ở những thời khắc quyết định.

Mất Levi, GAM Esports liên tục vắng mặt tại đấu trường quốc tế ẢNH: FANPAGE LOL ESPORTS VIỆT NAM

Xa hơn một trận thua, thất bại của GAM tiếp tục gióng lên hồi chuông về bài toán nhân sự của LMHT Việt Nam. Việc một tuyển thủ đã rời xa sân chơi chuyên nghiệp hơn hai năm như Gloryy có thể ngay lập tức trở thành lựa chọn quan trọng của một đội tuyển hàng đầu cho thấy nguồn lực kế cận đang không còn dồi dào như giai đoạn hoàng kim của VCS.

MSI 2026 sẽ diễn ra tại Daejeon, Hàn Quốc từ ngày 28.6 đến 12.7. Với việc GAM bị loại, mọi sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam giờ đây sẽ dồn vào Secret Whales. Sau nhiều năm quen thuộc với hình ảnh GAM đại diện khu vực tại các giải đấu quốc tế, MSI năm nay đánh dấu một chương mới khi lá cờ Việt Nam được đặt hoàn toàn vào tay thế hệ trẻ của TSW.