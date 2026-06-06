Naraka: Bladepoint Việt Nam toàn thắng vòng loại, giành vé dự ASIAD 2026

Tại vòng loại diễn ra ở Singapore, đội tuyển Việt Nam nằm ở Bảng C cùng các đối thủ Malaysia, Mông Cổ, Kyrgyzstan và Thái Lan. Với phong độ ổn định cùng khả năng phối hợp ấn tượng các tuyển thủ Việt Nam lần lượt vượt qua tất cả đối thủ để kết thúc vòng bảng với 4 chiến thắng tuyệt đối, qua đó giành ngôi nhất bảng và tấm vé trực tiếp đến Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tổ chức tại Nagoya (Nhật Bản).

Trước khi giải đấu khởi tranh, Việt Nam đã được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá của bảng đấu nhờ sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm. Sự đồng đều trong kỹ năng cá nhân cùng khả năng phối hợp chiến thuật hiệu quả đã giúp đội tuyển duy trì thế trận áp đảo xuyên suốt chiến dịch vòng loại.

Chiến thắng áp đảo của đội Naraka: Bladepoint Việt Nam ẢNH: FANPAGE NARAKA: BLADEPOINT VIỆT NAM

Tấm vé đến ASIAD 2026 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các tuyển thủ và ban huấn luyện mà còn cho thấy sự phát triển đáng kể của Esports Việt Nam ở những bộ môn ngoài nhóm trò chơi phổ biến như Liên Minh Huyền Thoại hay PUBG Mobile. Trong những năm gần đây, cộng đồng Naraka: Bladepoint Việt Nam liên tục ghi dấu ấn tại các sân chơi quốc tế, tạo nền tảng để hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở cấp độ châu lục.

Sau vòng loại, đội tuyển sẽ bước vào giai đoạn tập huấn chuyên sâu nhằm hoàn thiện chiến thuật và nâng cao khả năng thi đấu. Tại ASIAD 2026, đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc của bộ môn này như Trung Quốc, Hàn Quốc và chủ nhà Nhật Bản, qua đó hướng tới mục tiêu tạo nên bất ngờ tại sân chơi danh giá nhất châu Á.