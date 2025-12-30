NARAKA: Bladepoint chính thức phát hành tại Việt Nam

NARAKA: Bladepoint là tựa game sinh tồn lấy bối cảnh võ hiệp phương Đông, cho phép người chơi lựa chọn các nhân vật có sẵn để tham gia những trận chiến mang tính đối kháng cao. Thay vì tập trung vào lối chơi ẩn nấp hay đấu súng tầm xa như nhiều game cùng thể loại, NARAKA: Bladepoint xây dựng hệ thống chiến đấu xoay quanh vũ khí cận chiến, kết hợp với một số loại vũ khí tầm xa nhằm hỗ trợ giao tranh. Cách tiếp cận này tạo nên nhịp độ thi đấu nhanh, đòi hỏi người chơi có kỹ năng xử lý tình huống và phản xạ tốt.

NARAKA: Bladepoint phát hành tại Việt Nam ẢNH: Chụp màn hình

Tựa game được đánh giá là mang đến hướng đi mới cho dòng game sinh tồn khi khai thác đậm nét yếu tố văn hóa, lịch sử và thần thoại phương Đông. Hệ thống nhân vật đa dạng về tạo hình, kỹ năng và cốt truyện, cho phép người chơi lựa chọn phong cách chiến đấu phù hợp với sở trường cá nhân.

Sáng 30.12, VNGGames đã công bố việc phát hành NARAKA: Bladepoint tại thị trường Việt Nam. Theo đơn vị phát hành, phiên bản trong nước sẽ đi kèm các hoạt động dành cho cộng đồng người chơi trong giai đoạn đầu ra mắt. Trong đó, sự kiện “Thức Tỉnh Chiến Binh” dự kiến diễn ra từ ngày 31.12.2025 đến 30.1.2026, với nhiều phần thưởng dành cho người tham gia. Bên cạnh đó, các phần quà từ chương trình đăng ký trước cũng sẽ được gửi tới người chơi sau khi hoạt động này kết thúc.