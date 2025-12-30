Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

NARAKA: Bladepoint chính thức phát hành tại Việt Nam

Tuấn Anh
Tuấn Anh
30/12/2025 17:59 GMT+7

Tựa game sinh tồn NARAKA: Bladepoint với lối chơi tập trung vào chiến đấu cận chiến và bối cảnh võ hiệp phương Đông vừa được công bố phát hành tại thị trường Việt Nam. Trò chơi từng được đưa vào hệ thống thi đấu Thể thao điện tử chuyên nghiệp và góp mặt trong danh sách các nội dung thi đấu tại Asian Games.

NARAKA: Bladepoint là tựa game sinh tồn lấy bối cảnh võ hiệp phương Đông, cho phép người chơi lựa chọn các nhân vật có sẵn để tham gia những trận chiến mang tính đối kháng cao. Thay vì tập trung vào lối chơi ẩn nấp hay đấu súng tầm xa như nhiều game cùng thể loại, NARAKA: Bladepoint xây dựng hệ thống chiến đấu xoay quanh vũ khí cận chiến, kết hợp với một số loại vũ khí tầm xa nhằm hỗ trợ giao tranh. Cách tiếp cận này tạo nên nhịp độ thi đấu nhanh, đòi hỏi người chơi có kỹ năng xử lý tình huống và phản xạ tốt.

NARAKA: Bladepoint chính thức phát hành tại Việt Nam - Ảnh 1.

NARAKA: Bladepoint phát hành tại Việt Nam

ẢNH: Chụp màn hình

Tựa game được đánh giá là mang đến hướng đi mới cho dòng game sinh tồn khi khai thác đậm nét yếu tố văn hóa, lịch sử và thần thoại phương Đông. Hệ thống nhân vật đa dạng về tạo hình, kỹ năng và cốt truyện, cho phép người chơi lựa chọn phong cách chiến đấu phù hợp với sở trường cá nhân.

Sáng 30.12, VNGGames đã công bố việc phát hành NARAKA: Bladepoint tại thị trường Việt Nam. Theo đơn vị phát hành, phiên bản trong nước sẽ đi kèm các hoạt động dành cho cộng đồng người chơi trong giai đoạn đầu ra mắt. Trong đó, sự kiện “Thức Tỉnh Chiến Binh” dự kiến diễn ra từ ngày 31.12.2025 đến 30.1.2026, với nhiều phần thưởng dành cho người tham gia. Bên cạnh đó, các phần quà từ chương trình đăng ký trước cũng sẽ được gửi tới người chơi sau khi hoạt động này kết thúc.

Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm giải trí, NARAKA: Bladepoint hiện đã được đưa vào hệ thống thi đấu Thể thao điện tử chuyên nghiệp từ cuối năm 2022. Giải vô địch thế giới của bộ môn này được tổ chức thường niên, quy tụ các tuyển thủ và đội tuyển đến từ nhiều khu vực. Đáng chú ý, tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAN Games 20 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản), NARAKA: Bladepoint là một trong các nội dung thi đấu tranh huy chương của bộ môn Thể thao điện tử.

Tin liên quan

LCK Team Roadshow 2026 dừng chân tại Việt Nam

LCK Team Roadshow 2026 dừng chân tại Việt Nam

Mới đây, đội tuyển DRX chính thức xác nhận Việt Nam sẽ trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow 2026. Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, bởi đây là lần đầu LCK mang mô hình “sân nhà” ra khỏi Hàn Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Naraka: Bladepoint ASIAN Games VNGGames Nhật Bản Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận