Theo The Verge, một trò chơi mới trong vũ trụ Final Fantasy VII (FFVII) sẽ được phát hành trên iOS và Android vào ngày 7.9. Giờ đây, người hâm mộ có thể đặt hàng Final Fantasy VII Ever Crisis trên App Store và đăng ký trước trên Google Play trước khi trò chơi di động chính thức ra mắt.

Game di động Final Fantasy VII tiếp theo sắp ra mắt vào tháng 9 Square Enix

Trò chơi mới sẽ tập hợp những khoảnh khắc từ các tựa game FFVII khác, đồng thời bổ sung một số khoảnh khắc mới và sẽ cho phép người chơi trải nghiệm cuộc hành trình của anh hùng trẻ tuổi Sephiroth.

Phong cách nghệ thuật của Ever Crisis lấy cảm hứng từ các nhân vật Chibi gốc của bản phát hành PlayStation đầu tiên, nhưng sẽ có một số cải tiến về mặt đồ họa.



Square Enix lần đầu tiên công bố Ever Crisis vào năm 2021 cùng với tựa game hành động battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier. Ban đầu trò chơi dự kiến sẽ phát hành vào năm 2022, nhưng sự chậm trễ đã khiến việc phát hành bị lùi lại, và cho đến tháng 7 năm nay công ty mới có đợt thử nghiệm bản close beta của trò chơi.

Ever Crisis sẽ thuộc thể loại có thể chơi miễn phí (free-to-play), nhưng theo đánh giá của Android Police ở phiên bản close beta, người chơi sẽ phải bỏ tiền chơi ‘gacha’ để nhận vũ khí và các vật phẩm.