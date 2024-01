Game độc quyền được yêu thích của Xbox sắp đến với Switch và PlayStation 5

Theo BGR, Microsoft được coi là một ‘ông lớn’ trong ngành trò chơi điện tử, nhưng hãng này thường gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Sony và Nintendo về mảng nội dung độc quyền. Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ hơn, công ty cũng sở hữu một số cái tên sáng giá, trong đó có tựa game phiêu lưu hành động cướp biển Sea of Thieves rất được yêu thích.

Sau 6 năm ra mắt trên Xbox One và PC, trò chơi vẫn duy trì phong độ vững chắc với cộng đồng người chơi nhiệt huyết và những bản cập nhật thường xuyên từ nhà phát triển. Sea of Thieves được coi là một ‘viên ngọc quý’ của Microsoft, và theo những tin đồn mới nhất, bước ngoặt tiếp theo của tựa game nhiều khả năng sẽ là cập bến PlayStation 5 và Switch.

Trò chơi cướp biển Sea of Thieves có thể sắp đến với Switch và PlayStation 5

XBOX

Nhà báo game Stephen Totilo mới đây đã tiết lộ trong bản tin Game File mới nhất của anh, dựa trên nguồn tin thân cận, rằng Microsoft đã cân nhắc việc đưa Sea of Thieves lên PlayStation. Đây sẽ là lần đầu tiên một tựa game độc quyền của Xbox xuất hiện trên nền tảng console của Sony.

Totilo cũng cho biết, những tin đồn về một trò chơi lớn của Xbox chuẩn bị xuất hiện đa nền tảng bắt đầu rộ lên từ cuối tuần trước, khi nhân vật nổi tiếng trong giới game là NateDrake khẳng định trên podcast của mình rằng: "Đúng vậy, Microsoft sẽ thử nghiệm mang một trò chơi bên thứ nhất lên nền tảng của đối thủ trong năm 2024. Ít nhất là một game".

"Tựa game tôi nhắc đến đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Người hâm mộ yêu thích nó, nó thậm chí còn lọt vào danh sách đề cử Game of the Year vào năm nó ra mắt", NateDrake chia sẻ thêm. "Khi thông báo chính thức được đưa ra, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ rất phấn khích vì đây là một game chất lượng".

Sau đó, vào đầu tuần này, nhà báo game Jeff Grubb của trang Giant Bomb đã củng cố thêm tin đồn này trên podcast Game Mess Mornings của anh, đồng thời tiết lộ một thông tin độc quyền khác. Cụ thể, ngoài PlayStation, Microsoft có thể đang cân nhắc đưa Sea of Thieves lên cả Switch. Trước đó, Microsoft đã từng đưa Ori and the Blind Forest và Ori and the Will of the Wisps lên Nintendo Switch.

Mặc dù Microsoft vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc Sea of Thieves sắp ra mắt rộng rãi, nhưng có thể các diễn biến mới sẽ xảy ra trong vài tuần tới.