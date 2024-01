Nhà phát triển The Witcher: Làm game vì đam mê, không màng lợi nhuận

Theo Gizmo China, trong thế giới game đầy cám dỗ của những thương vụ thâu tóm và sáp nhập, CD Projekt Red nổi lên như một biểu tượng của sự kiên định, theo đuổi con đường độc lập và sáng tạo riêng. Từ chối những lời mời hấp dẫn, CD Projekt Red, cha đẻ của những siêu phẩm như The Witcher và Cyberpunk 2077, đang tự mình vẽ nên một tương lai rực rỡ cho nền công nghiệp game.

Giám đốc điều hành Adam Kiciński, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Parkiet của Ba Lan, đã nhấn mạnh về sự độc lập của CD Projekt Red. Đây không chỉ là một tuyên bố, mà còn là cả một triết lý kinh doanh, được hun đúc qua hành trình đầy nỗ lực và đam mê của nhà phát triển trò chơi. Bên cạnh đó, sự thành công của The Witcher và Cyberpunk 2077 là minh chứng cho tinh thần tự chủ và tài năng của đội ngũ tại CD Projekt Red.

CD Projekt Red đang tích cực phát triển phần tiếp theo của The Witcher CD Projekt Red

Kiciński chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ làm game, chúng tôi tạo ra những trải nghiệm độc đáo, chạm đến trái tim người chơi trên toàn thế giới". Mỗi dự án của CD Projekt Red đều được chăm chút tỉ mỉ, từ kịch bản sâu sắc, bối cảnh chi tiết đến lối chơi lôi cuốn, khiến người chơi đắm chìm trong thế giới mà công ty tạo ra.

Thậm chí, việc mua lại studio Molasses Flood vào năm 2021 là một minh chứng cho chiến lược phát triển của CD Projekt Red. Trò chơi The Flame in the Flood của Molasses Flood đã gặt hái thành công nhờ lối chơi độc đáo và câu chuyện cảm động, phù hợp với triết lý của CD Projekt Red. Giờ đây, Molasses Flood đang phát triển một tựa game mới trong vũ trụ The Witcher, mang tên mã ‘Sirius’, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ.

Không chỉ bận rộn với The Witcher, CD Projekt Red còn đang ấp ủ nhiều dự án đầy hứa hẹn khác. Phần tiếp theo của The Witcher với tên mã ‘Polaris’ hiện đang trong giai đoạn phát triển toàn diện với một đội ngũ ngày càng quy mô. Dự án ‘Orion’, phần tiếp theo của Cyberpunk 2077, vẫn đang trong giai đoạn lên ý tưởng, nhưng kế hoạch phát triển đã được vạch sẵn, hứa hẹn sẽ mở rộng hơn nữa vũ trụ đầy màu sắc của Night City. Ngoài ra, công ty còn đang ấp ủ một IP hoàn toàn mới mang tên ‘Hadar’, hứa hẹn sẽ là một bước đột phá trong làng game.

Sự độc lập của CD Projekt Red không chỉ là một tuyên bố, mà còn là một chiến lược. Trong một thế giới game ngày càng bị chi phối bởi lợi nhuận, CD Projekt Red vẫn kiên định với giá trị cốt lõi, đó là tạo ra những trò chơi chất lượng cao và được người chơi yêu thích. Công ty hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những thế lực hàng đầu sẽ định hình nên tương lai của ngành công nghiệp game.