Công nghệ Game

Game indie thống trị bảng xếp hạng The Game Awards 2025

Khải Minh
Khải Minh
15/12/2025 10:08 GMT+7

Clair Obscur: Expedition 33 giành 9 giải trong tổng số 12 đề cử, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho game indie tại lễ trao giải The Game Awards năm nay.

The Game Awards 2025 không chỉ là sân khấu của những bom tấn được mong đợi mà còn là nơi chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các trò chơi độc lập. Clair Obscur: Expedition 33, sản phẩm đầu tay của studio Pháp Sandfall Interactive, giành tổng cộng 9 giải thưởng, bao gồm cả danh hiệu quan trọng nhất: Game of the Year.

Tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử The Game Awards

Trong số 12 đề cử, Clair Obscur: Expedition 33 chiến thắng ở 9 hạng mục, đạt tỷ lệ thành công 75%. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay đối với một tựa game tại The Game Awards. Trước đó, các tựa game như The Last of Us Part II (2020) hay Baldur’s Gate 3 (2023) chỉ đạt từ 5 đến 7 chiến thắng mỗi năm.

Game indie thống trị bảng xếp hạng The Game Awards 2025 - Ảnh 1.

Clair Obscur: Expedition 33 là trò chơi nhập vai chiến thuật theo lượt pha lẫn yếu tố thời gian thực, được phát triển bởi Sandfall Interactive

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THEGAMEAWARDS

Danh sách các giải mà Expedition 33 giành được bao gồm: Trò chơi của năm (GOTY), định hướng mỹ thuật xuất sắc nhất, định hướng phát triển xuất sắc nhất, dẫn truyện hay nhất, nhạc nền hay nhất, nhân vật lồng tiếng xuất sắc nhất (Jennifer English), game nhập vai xuất sắc nhất, game indie xuất sắc nhất và game indie mở màn của một studio xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, phần còn lại của danh sách giải thưởng được chia đều cho nhiều nhà phát triển. Arc Raiders giành được giải game có chế độ nhiều người chơi hay nhất, Battlefield 6 thắng ở mảng thiết kế âm thanh hay nhất, Hades Hollow Knight: Silksong lần lượt chiến thắng ở hai thể loại hành động và hành động phiêu lưu.

Game indie chiếm ưu thế trong mùa giải

Tính riêng trong danh sách đề cử Game of the Year, năm nay có hai tựa game độc lập góp mặt: Clair Obscur: Expedition 33Dave the Diver. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử The Game Awards có tỷ lệ game indie trong đề cử GOTY đạt trên 30%.

Game indie thống trị bảng xếp hạng The Game Awards 2025 - Ảnh 2.

Clair Obscur: Expedition 33 được vinh danh giữa loạt đối thủ đa dạng về thể loại, từ phiêu lưu, hành động, giải đố đến nhập vai

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THEGAMEAWARD

Không chỉ vậy, các hạng mục như nhân vật lồng tiếng, nhạc nền và kể chuyện - vốn trước đây thường do các studio lớn chiếm ưu thế - nay cũng được các trò chơi indie thống trị. Đây được xem là dấu hiệu rõ nét về sự thay đổi trong ngành công nghiệp game, khi yếu tố sáng tạo, nội dung và nghệ thuật ngày càng được đánh giá cao hơn quy mô và ngân sách.

Trong khi đó, những tựa game đến từ các hãng lớn như Final Fantasy, Call of Duty hay Assassin’s Creed hoàn toàn vắng bóng ở các hạng mục chính, dù vẫn có mặt trong các đề cử phụ.

Hơn 50 trò chơi mới được công bố

Ngoài lễ trao giải, The Game Awards 2025 còn là nơi ra mắt hàng loạt trailer và công bố chính thức của hơn 50 tựa game mới. Trong số này, các dòng game nhập vai, hành động và phiêu lưu chiếm tỷ lệ áp đảo, với nhiều thương hiệu lớn trở lại như Resident Evil Requiem, Star Wars: Fate of the Old Republic, Tomb Raider: Catalyst Diablo 4 - Lord of Hatred.

Thống kê theo thể loại cho thấy: 28% game mới thuộc thể loại hành động, 24% là game nhập vai, 16% là game phiêu lưu và 12% là game chiến thuật. Phần còn lại bao gồm game thể thao, đua xe, bắn súng và VR/AR.

Với kỷ lục số giải thưởng từ một trò chơi indie và sự đa dạng của các thể loại game mới, The Game Awards 2025 cho thấy bức tranh ngành công nghiệp game đang thay đổi, nhấn mạnh vai trò của các nhà phát triển nhỏ và tính sáng tạo trong việc định hình xu hướng tương lai.

