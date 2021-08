Acer Day sắp trở lại với hình thức trực tuyến

Giữa những thách thức của đại dịch, sự kiện Acer Day sẽ mang chủ đề ‘Live Your World’ nhằm khuyến khích mọi người hãy dũng cảm sống theo cách mình thật sự mong muốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Acer Day được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017, là sự kiện hàng năm của hãng để tri ân khách hàng. Năm nay, Acer sẽ đưa Acer Day lên nền tảng trực tuyến do những lo ngại về sức khỏe cộng đồng trong thời kỳ đại dịch. Với chủ đề ‘Live Your World’, Acer đã hợp tác với sáu ca sĩ trẻ để cùng sản xuất một bài hát đặc biệt cho sự kiện này. Đại diện cho Việt Nam là rapper VP Bá Vương. Anh sẽ tham gia cùng với 5 ca sĩ khác là Aina Abdul đến từ Malaysia, Earth Patravee đến từ Thái Lan, Gabriel Prince từ Indonesia, GBOYSWAG từ Đài Loan, và Sarah Geronimo từ Philippines.

“Hầu hết chúng ta được khuyến khích ở nhà và giảm bớt các hoạt động tương tác ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, Acer muốn nói với tất cả mọi người rằng ở nhà không có nghĩa là bạn phải ở một mình. Chủ đề của Acer Day năm nay là ‘Live Your World’, lấy cảm hứng từ niềm tin rằng tất cả chúng ta có thể tận dụng tốt nhất mọi tình huống và tiếp tục sống cuộc sống của mình, bất kể chúng ta đang ở đâu và hoàn cảnh nào. Công nghệ đã phá vỡ các rào cản và cho phép mọi người kết nối nhiều hơn. Chúng tôi tin rằng âm nhạc là phương tiện tốt nhất để vượt qua các rào cản, đó là lý do tại sao chúng tôi mời các nghệ sĩ tạo ra một bài hát đặc biệt - Live Your World”, ông Andrew Hou, chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Acer, cho biết.

Acer đã chuẩn bị một chuỗi sự kiện và các hoạt động sẽ được phát trực tiếp lúc 19 giờ ngày 07.08.2021 nhằm kết nối mọi người trong năm nay. Livestream Acer Day sẽ được phát trên kênh Facebook Acer Việt Nam. Song song đó, Acer Việt Nam cũng đang có chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua laptop gaming của Acer từ nay cho đến hết ngày 31/10, khách hàng sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hành tiêu chuẩn. Chi tiết chương trình người dùng có thể tham khảo tại đây.