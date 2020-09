Bản cập nhật Left 4 Dead 2: The Last Stand do cộng đồng sáng tạo

Sau rất nhiều năm, Left 4 Dead 2 hiện vẫn là một tựa game được nhiều người yêu thích, đang nhận được một bản cập nhật chính thức hoàn toàn mới do cộng đồng tạo ra.

Thật không may, Valve đã có một tin xấu cho những ai đang chờ Left 4 Dead 3. Khi một số hình ảnh của game được cho là đã bị rò rỉ gần đây, thì hóa ra trò chơi cũng chết như những thây ma của nó. Tuy nhiên, các game thủ đã nhận được một số tin tức đáng ngạc nhiên cách đây vài ngày. Đã có thông báo rằng một bản cập nhật hoàn toàn mới sẽ đến với Left 4 Dead 2 lần đầu tiên sau 11 năm có tên "The Last Stand" được "tạo ra bởi cộng đồng, vì cộng đồng" theo một thông báo chính thức.