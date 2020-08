Máy chủ thử nghiệm World of Warcraft náo loạn vì Zombie

Trên máy chủ thử nghiệm World of Warcraft vừa xuất hiện một đám zombie khổng lồ đang gây ra hỗn loạn trên khắp Azeroth khi chúng lây nhiễm các NPC và cả nhân vật của người chơi.

Người chơi World of Warcraft đang chứng kiến một số thay đổi lớn với bản mở rộng Shadowlands, nhưng một sự kiện lớn trước Shadowlands mới đang diễn ra trên các máy chủ thử nghiệm. Sự kiện bất ngờ gây giải phóng một đám zombie đang khiến Azeroth bị đảo lộn hoàn toàn. World of Warcraft đầy rẫy hàng trăm thây ma đang tấn công và biến mọi NPC mà chúng gặp phải thành xác sống, và thậm chí sẽ không loại trừ những NPC thường giao nhiệm vụ cho người chơi World of Warcraft. Và nếu người chơi đến quá gần với thây ma, họ cũng có thể bị “lây" zombie và có khả năng lây lan bệnh dịch thây ma cho nhiều nhân vật khác trong game