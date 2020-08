World of Warcraft: Blizzard phản hồi về tin đồn Shadowlands cập nhật cho Xbox Series X

Trong khi một số công ty để tin đồn lan truyền, nhà sản xuất World of Warcraft - Blizzard đã phản hồi nhanh chóng về tin đồn game sẽ xuất hiện trên Xbox Series X.

Trong ngành công nghiệp game, khi những tin đồn bắt đầu lan truyền hầu hết các công ty đều chọn cách im lặng. Còn riêng Blizzard đã quyết định dập tắt một tin đồn gần đây cho rằng World of Warcraft: Shadowlands sắp ra mắt trên nền tảng Xbox Series X . Blizzard đã phản hồi tin đồn này bằng một phản ứng thẳng thắn. Một đại diện nói với Polygon rằng "không có kế hoạch" để đưa World of Warcraft hoặc bản mở rộng Shadowlands sắp tới của nó lên hệ máy console.

Tin đồn bắt nguồn từ việc các bảng xếp hạng game tại Brazil cho rằng có thông tin cho thấy World of Warcraft: Shadowlands sẽ có mặt trên cả PC và Xbox Series X. Blizzard đã trực tiếp trả lời rằng đó chỉ là một "lỗi" trên trang web và bản mở rộng "chỉ có mặt trên PC".

World of Warcraft có thể không có mặt trên hệ máy console nhưng vẫn có nhiều lý do để người chơi WoW ăn mừng khi bản mở rộng Shadowlands chuẩn bị ra mắt vào cuối năm nay. Mặc dù Blizzard chưa đưa ra cụ thể ngày phát hành cho bản mở rộng thứ 8 của MMO 14 tuổi này, nhà phát triển và nhà phát hành đã xác nhận rằng Shadowlands sẽ phát hành vào mùa thu.

Một trong những lý do khác khiến người hâm mộ hy vọng World of Warcraft ra mắt trên hệ console có thể là vì Blizzard gần đây đã tuyên bố rằng họ đang sửa chữa rào cản lớn nhất. World of Warcraft: Shadowlands sẽ hỗ trợ console lần đầu tiên kể từ khi trò chơi ra mắt năm 2004. Mặc dù vậy, Blizzard đã nhanh chóng lưu ý rằng họ không muốn tùy chọn mới khiến WoW "cảm thấy giống như một trò chơi trên console ".