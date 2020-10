Các giải đấu theo mùa của Legends of Runeterra bắt đầu vào cuối năm 2020

Giải đấu Legends of Runeterra theo mùa đầu tiên đã được thông báo sẽ bắt đầu vào ngày 6.12. Nó sẽ giới hạn cho mùa giải Tượng đài sức mạnh bắt đầu từ ngày 14.10. Riot nói rằng các giải đấu sẽ được chạy hoàn toàn trong ứng dụng Legends of Runeterra.

Riot cũng đang cố gắng biến việc tham gia các giải đấu cuối mùa trở thành một sự kiện đơn giản và công bằng. Bảng xếp hạng Legends of Runeterra sẽ là nguồn cung cấp chính những người chơi đủ điều kiện cho giải đấu. Tuy nhiên, nhà phát triển LMHT Riot Games cũng thừa nhận rằng không phải tất cả người chơi đều có thể dành ba tháng để duy trì một vị trí trên bảng xếp hạng. Do đó, nó sẽ tổ chức sự kiện Last Chance Gauntlet vào ngày 4/12.