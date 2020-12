Các nhân vật phản diện được yêu thích nhất năm 2020

Sephiroth đã là nhân vật phản diện được yêu thích kể từ khi Final Fantasy 7 ra mắt vào năm 1997. Trên thực tế, Sephiroth là chiến binh DLC cuối cùng của Super Smash Bros.

Ryuzo là bạn thời thơ ấu của Jin Sakai. Tuy nhiên, anh trở thành thủ lĩnh của băng Mũ rơm, một băng nhóm ronin sát cánh với quân Mông Cổ sau cuộc xâm lược của đạo quân này vào Tsushima. Trong khi Jin tin rằng Ryuzo sẽ hỗ trợ anh ta trong việc giải phóng hòn đảo, điều này chỉ làm dấy lên một cuộc xung đột cá nhân, và cuối cùng Jin đành phải tiêu diệt bạn của mình để tiếp cận thủ lĩnh Mông Cổ.

Sự nổi tiếng của Marvel Cinematic Universe đã dẫn đến sự bùng nổ của các trò chơi Marvel Comics. Nhiều người đã ca ngợi những nhân vật như Monica Rappaccini trong Marvel's Avengers của Crystal Dynamics như một điểm sáng trong một trò chơi tầm trung khác, nhưng việc sử dụng Tinkerer của Insomniac Games lại nổi bật hơn cả.

Mối liên hệ của cô với người nhện có tác động tương tự như Miles và chú của anh ấy là Aaron trong Spider-Man : Into the Spider-Verse. Phin chứng minh tầm quan trọng của một nhân vật phản diện khi có mối liên hệ sâu sắc hơn với người hùng của họ, không chỉ đơn thuần là ranh giới trắng đen giữa ác và thiện.

Trong số các nhân vật được liệt kê, Abby Anderson có lẽ là nhân vật khó bị xếp vào loại "nhân vật phản diện" nhất. Cô ấy là nhân vật phản diện đã từng ngây thơ cho đến khi bị buộc trở thành phản diện khi phải tìm cách trả thù sau cái chết của Joel.

Tuy nhiên, Abby được cho là phát triển nhiều như Ellie, và cả hai đều là mặt trái của cùng một đồng tiền; bị cuốn vào một vòng xoáy bạo lực bất tận trong một thế giới hậu tận thế. Mối quan hệ cốt lõi này đã giúp The Last of Us 2 nhận được nhiều giải thưởng danh giá tại The game awards 2020