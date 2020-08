Call of Duty 2020: dự đoán về Warzone

Trong số tất cả các tin đồn cho Call of Duty 2020, chủ đề nổi bật nhất là bối cảnh của game . Thực tế, cộng đồng mạng hoặc người trong cuộc đều cho rằng bản phát hành năm nay sẽ có bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Một số người thậm chí còn cho rằng bối cảnh có thể là Việt Nam hoặc Nga, nhưng nhìn chung đa số cho rằng game có thể sử dụng bối cảnh của Black Ops ban đầu. Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị cho Warzone, vốn được cho là được lên kế hoạch tồn tại dài sau cả bản Modern Warfare.

Mặc dù tuổi thọ của Modern Warfare sẽ kết thúc sau bản phát hành năm 2020, rất có thể Warzone sẽ tiếp tục có mặt trong phiên bản Call of Duty tiếp theo. Warzone có thể có nhiều hình thức, như là một cuộc đại tu kiểu Fortnite Chapter 2 hoặc như Black Ops có bản đồ riêng.

Giả sử Warzone vẫn tiếp tục có mặt trên bất cứ bản phát hành hàng năm của Call of Duty thì vào mùa thu này, battle royale sẽ cần phải được đại tu toàn diện về nền tảng cơ sở.

Lựa chọn có thể vẫn là Verdansk, nhưng nếu Call of Duty 2020 sẽ dựa trên Chiến tranh Lạnh thì môi trường và kết cấu sẽ cần bản cập nhật những năm 1950-1960 để phù hợp với bối cảnh mới. Điều đó có nghĩa là các tòa nhà, xe cộ, vũ khí, tất cả những thứ này có thể sẽ cần phải thay đổi thiết kế để phù hợp với thẩm mỹ thời Chiến tranh Lạnh. Bố cục của bản đồ không nhất thiết phải thay đổi, nhưng sẽ cần có kết hợp giữa bản đồ tổng thể và từng chi tiết nhỏ.

Cả Modern Warfare và Warzone đều đã bổ sung vũ khí mới trong các bản cập nhật, vì vậy có khả năng bản Call of Duty 2020 cũng sẽ cập nhật tương ứng. Điều này có nghĩa là sẽ cần một bản cập nhật lớn hơn để thay thế tất cả các vũ khí bằng các thiết kế thời Chiến tranh Lạnh.

Dù sao đi nữa các game thủ cũng đừng hy vọng Warzone 2020 mới sẽ phát hành đồng thời với bản phát hành Call of Duty 2020. Do các vấn đề phát triển đáng kể cho tựa game Call of Duty năm nay được giữ bí mật và thậm chí lịch ra mắt game có thể bị trì hoãn. Có khả năng phiên bản tiếp theo của Warzone / battle royale này sẽ không được phát hành cho đến khi game chính được ra mắt.