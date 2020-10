Doom Eternal: The Ancient Gods - Phần 1 đã chính thức ra mắt

Bản mở rộng chiến dịch đầu tiên cho Doom Eternal, The Ancient Gods phần 1 hiện đã có sẵn chào đón người chơi tham chiến. Các game thủ sẽ được ghé thăm các địa điểm mới, thách thức kẻ thù và thực hiện một nhiệm vụ hoàn toàn mới khi ngăn chặn tay sai của Địa ngục tràn qua Trái đất

Được giới thiệu vào đầu tháng 8, The Ancient Gods - Part One được hé lộ chính xác tại Gamescom năm nay. Mô tả của DLC trên PlayStation Store nói rằng game thủ sẽ được đến thăm các địa điểm mới bao gồm UAC Atlantica, Blood Swamps of Hell và "demon-infested Urdak".

Sẽ có ít nhất hai nhân vật phản diện mới bao gồm Spirit và Blood Maykr nhưng hơn hết, The Ancient Gods - Part One có sẵn dưới dạng một trải nghiệm độc lập. Điều đó có nghĩa là người chơi không cần phải sở hữu Doom Eternal để trải nghiệm. Hoặc nếu đã mua Doom Eternal - Year One Pass, thì bạn sẽ có thể tải The Ancient Ones miễn phí.

Doom Eternal là một trong những trò chơi được đánh giá hay nhất trong năm và ra mắt cùng ngày với Animal Crossing : New Horizons. Nếu bạn chưa có cơ hội thử qua thì tin vui là PlayStation hiện đang giảm giá 50% cho tựa game này. Phiên bản Deluxe cũng được bán với giá 53,99USD, bao gồm bản mở rộng The Ancient Gods.

The Ancient Gods phần 1 hiện đã có. Phần Hai dự kiến sẽ ra mắt trong vòng một năm kể từ khi Doom Eternal phát hành, có thể vào tháng 3/2021.