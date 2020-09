Joe Biden và Kamala Harris sử dụng Animal Crossing: New Horizons để vận động bầu cử

Joe Biden đã chính thức giành được đề cử Tổng thống của đảng Dân chủ và ông sẽ thách thức Tổng thống Donald Trump đương nhiệm vào tháng 11 này. Cả hai chiến dịch đã chi hàng triệu USD cho quảng cáo, thậm chí ứng cử viên Biden sử dụng Animal Crossing: New Horizons trên Nintendo Switch để quảng cáo đến những cử tri tiềm năng.

Theo nguồn tin từ The Verge, Biden-Harris sẽ bắt đầu vận động trong Animal Crossing: New Horizons bắt đầu từ ngày 1.9. Có 4 bảng hiệu đã được đưa vào game , theo đó game thủ Animal Crossing: New Horizons có thể tải xuống và đặt trên các hòn đảo của họ (nếu họ muốn). Các thiết kế bao gồm logo Biden-Harris, "JOE" , "TEAM JOE" và một hàng kính phi công màu đỏ, trắng và xanh đặc trưng của Biden.