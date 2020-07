Những game bị hoãn ra mắt do dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã gây chấn động nền kinh tế thế giới và ngành công nghiệp game cũng không ngoại lệ. Đại dịch đã khiến mọi người phải ở nhà, tạo ra một sự đột biến lớn trong trò chơi trực tuyến , thúc đẩy doanh thu của nhiều công ty.

Doanh số game cũng tăng trong thời gian cách ly xã hội toàn cầu, nhưng đối với những công ty sản xuất game thì tình hình không quá sáng sủa. Nhiều công ty phát phát triển game đã phải hoãn lịch ra mắt sản phẩm mới do giãn cách xã hội đã gây thiệt hại đến nỗi áp dụng làm việc từ xa cũng không giúp gỡ gạc nhiều đặc biệt là khi mọi thứ ập đến bất ngờ. Thanh Niên Game tổng hợp mười game đã bị trì hoãn do COVID-19 theo nguồn tin từ tờ Gamerant.

10. The Last Of Us phần 2

Ban đầu game The Last Of Us phần 2 nằm trong danh sách bị hoãn do dịch COVID-19 tuy nhiên sau đó hãng Naughty Dog đã kịp thời hoàn thành game trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của game thủ.

The Last of Us phần 2 là một trò chơi góc nhìn thứ ba chứa các yếu tố hành động, phiêu lưu và sinh tồn kinh dị. Nhân vật chính là Ellie 19 tuổi trong một thế giới hậu tận thế, nơi hầu hết mọi người bị nhiễm virus Cordyceps biến họ thành những sinh vật hung dữ được gọi là Infected. Phần 2 này được phát triển từ năm 2014 ngay sau khi phần 1 được xuất bản. Chính sự chăm chút trong thời gian dài đã giúp game đạt đến mức gần như hoàn hảo.

9. Wasteland 3

Wasteland 3 có bối cảnh chơi hậu tận thế tương tự như The Last Of Us Phần II. Tuy nhiên điểm khác biệt chín là Wasteland 3 là một trò chơi video nhập vai chiến đấu theo lượt trên nền đồ họa 3D.

Người đại diện studio inXile Entertainment, ông Brian Fargo công bố rằng trò chơi sẽ bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 28.8.2020. Ông cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Wasteland 3 beta được đón nhận, nhưng thực tế là với những thách thức mới này, việc phát hành của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng".

8. Dying Light 2

Dying Light 2 là một game zombie được phát triển bởi studio Techland của Ba Lan. Trong Dying Light 2 game thủ sẽ theo chân nhân vật mới Aiden Caldwell. Phần 2 này được sản xuất 15 năm sau phần 1.

CEO của Techland, ông Pawel Marchewka cho biết: “Ban đầu chúng tôi đang nhắm đến việc phát hành Dying Light 2 vào mùa xuân năm 2020 nhưng thật không may, chúng tôi cần thêm thời gian phát triển để chuẩn bị”.

7. Ghost Of Tsushima

Ghost Of Tsushima là game có cốt truyện về samurai độc quyền trên PlayStation 4 với một thế giới mở. Người chơi sẽ theo chân một trong những samurai cuối cùng tên là Jin Sakai trong cuộc xâm lược của người Mông Cổ vào năm 1274. Trên đảo Tsushima anh ta phải học một kỹ thuật chiến đấu mới, kiểu của một hồn ma.

Ngày phát hành đầu tiên được công bố là ngày 26.6 nhưng do tác động của COVID-19, ngày phát hành đã được thay đổi thành ngày 17.7 dự kiến game sẽ có 4 bản: tiêu chuẩn, digital deluxe, bản đặc biệt và bản cho người sưu tập.

6. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Bản đầu tiên được xuất bản năm 2004 và mặc dù được đánh giá cao nhưng doanh số bán hàng kém đã khiến công ty phát hành Troika Games phải ngừng hoạt động. Sau 16 năm game Vampire: The Masquerade vẫn là một tượng đài game cổ điển, và nó xứng đáng có được phần tiếp theo.

Nhưng cũng giống như những game khác, Vampire: The Masquerade bị hoãn ngày ra mắt do dịch COVID-19. Trong game, người chơi sẽ phiêu lưu ở Seattle trong dịp Giáng sinh ở một thế giới đông đúc ma cà rồng, người sói, ác quỷ và các sinh vật khác.

5. Kerbal Space Program 2

Bản Kerbal Space Program đầu tiên được phát hành vào năm 2011 và tiếp theo là hai bản mở rộng. Cốt truyện của game nói về Kerbals, những người tí hon màu xanh lá cây đã xây dựng Cảng không gian Kerbal. Game thủ sẽ xây dựng tàu vũ trụ và thiết kế các thuộc địa để thu thập tài nguyên.

COVID-19 chỉ là một trong những lý do khiến Kerbal Space Program 2 bị trì hoãn và dự kiến sẽ được phát hành vào mùa thu năm 2021 trên các nền tảng Microsoft Windows, PlayStation 4 và Xbox One

4. Star Wars Episode I: Racer

Đây là bản HD bổ sung chức năng nhiều người chơi của bản gốc được LucasArts xuất bản năm 1999. Cốt truyện của game dựa trên một cuộc đua được tổ chức trên Tatooine trong phần tiền truyện Star Wars đầu tiên The Phantom Menace.

Đây là một game đua xe có ba chế độ chơi đơn, trong đó người chơi có thể đua podracer (xe đua phản lực) cùng với các tay đua hàng đầu trong phim.

Lịch ra mắt ban đầu là vào tháng 5.2020 tuy nhiên do dịch COVID-19 nên Star Wars Episode I: Racer vừa được ra mắt vào ngày 23.06.2020 trên các nền tảng PlayStation 4 và Nintendo Switch.

3. Someday You'll Return

Được phát triển bởi một studio nhỏ của Cộng hòa Séc là CBE Software, Someday You’ll Return được phát hành vào ngày 5.5 năm nay sau khi bị trì hoãn vì COVID-19.

Đây là một game thể loại kinh dị pha lẫn tâm lý với góc nhìn người thứ nhất được phát triển bằng Unreal Engine 4 . Trong game Someday You'll Return người chơi sẽ vào vai Daniel, một người đàn ông đang tìm kiếm con gái Stela của mình trong khu rừng Moravian.

Tuy nhiên thể loại rùng rợn này không dành cho những người yếu tim. Hiện game đang có mặt trên Microsoft Windows, PlayStation 4 và Xbox One.

2. The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Trò chơi này là phần tiếp theo của Man Of Medan năm ngoái, được phát triển bởi Supermassive Games. Đây là phần thứ hai trong tám phần được dự kiến sản xuất. Không giống như trong phần 1 có bối cảnh trên một con tàu ma, phần này sẽ có bối cảnh tại một thị trấn ma với nhiều phần kết và các kịch bản khác nhau để người chơi khám phá.

Ban đầu Bandai Namco Entertainment công bố phát hành The Dark Pictures Anthology: Little Hope vào ngày 14.4 tuy nhiên cũng vì COVID-19 mà lịch mới hiện đang được lên kế hoạch vào cuối năm 2020.

1. Fast & Furious Crossroads

Cốt truyện dựa trên serie phim Fast & Furious , trò chơi này dự kiến ra mắt vào tháng 5.2020 cùng với bộ phim Fast & Furious mới. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bộ phim không được ra mắt tại rạp vào ngày dự kiến và trò chơi cũng sẽ không được phát hành.

Ngày phát hành mới là ngày 7.8.2020 và với cốt truyện mới cùng với giọng nói và hình ảnh của các diễn viên chính từ bộ phim: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, và Tyrese Gibson, cùng với những người khác. Trò chơi cũng sẽ có chế độ nhiều người chơi.

Trong danh sách những game bị hoãn ra mắt do dịch COVID-19 nêu trên bạn mong đợi game nào nhất, hãy chia sẻ tại phần bình luận nhé!